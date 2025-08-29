Trao sinh kế cho bà con vùng biên

Tặng bò giống cho bà con nông dân

Từ lâu, với nhiều hộ đồng bào DTTS, con bò là tài sản lớn, là “của để dành” cả đời mới có được. Bởi vậy, khi được nhận bò giống, bà con không giấu nổi xúc động. Cầm dây thừng dắt bò về nhà, chị Hồ Thị Hông (thôn Ka Vá) nói: “Chúng tôi chỉ quen với ruộng rẫy, nuôi vài con gà vịt, còn việc mua được con bò là điều không dám nghĩ. Giờ có bò giống, lại được bộ đội chỉ cách nuôi, làm chuồng, tôi tin mình sẽ thoát nghèo, con cái được đi học đầy đủ”. Niềm vui ấy cũng lan tỏa trong ánh mắt, nụ cười của lũ trẻ ríu rít chạy quanh đàn bò mới. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là vật nuôi, mà là niềm hy vọng cho một khởi đầu mới.

Khác với những mô hình hỗ trợ đơn thuần, Đoàn KT-QP 92 đặc biệt chú trọng việc hướng dẫn kỹ thuật để bà con biết cách chăm sóc, khai thác hiệu quả nguồn hỗ trợ từ những con bò giống. Trước ngày bàn giao, cán bộ, nhân viên và trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn KT-QP 92 đã xuống từng bản, cùng bà con dựng chuồng trại, dọn đất trồng cỏ, phổ biến cách chọn thức ăn, phòng trị bệnh thường gặp cho bò.

Ông Trương Toàn Thắng, Trưởng phòng Kinh tế xã A Lưới 4 cho biết: Ý nghĩa ở đây không chỉ là hỗ trợ con giống, mà còn giúp bà con thay đổi tư duy sản xuất, chăn nuôi. Người dân biết áp dụng kỹ thuật mới, đoàn kết hỗ trợ nhau, hình thành mô hình phát triển kinh tế bền vững. Chính quyền xã phối hợp với Đoàn KT-QP 92 theo dõi, hỗ trợ bà con chăm sóc đàn bò, để chương trình thực sự mang lại hiệu quả lâu dài.

Theo Thượng tá Lê Văn Phúc, Phó Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 92, đợt này đơn vị đã trao 120 con bò sinh sản và nhiều vật tư nông nghiệp thiết yếu cho các hộ nghèo trên địa bàn A So - A Lưới, trong khuôn khổ dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, nhấn mạnh: Chúng tôi xác định việc trao bò chỉ là khởi đầu; quan trọng hơn là đồng hành lâu dài cùng bà con, từ việc hướng dẫn kỹ thuật, giám sát quá trình nuôi đến khi đàn bò sinh trưởng tốt. Với phương châm “Bộ đội cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng giúp dân phát triển”, chúng tôi mong bà con yên tâm sản xuất, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và Quân đội”.