TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ Huế 20 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Lãnh đạo thành phố Huế tiếp nhận 20 tỷ đồng từ lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Việc TP. Hồ Chí Minh bố trí đoàn ra thăm hỏi, động viên kịp thời một lần nữa khẳng định mối quan hệ gắn bó truyền thống “cây một cội, con một nhà”, là sự động viên to lớn để Huế tiếp tục vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển bền vững.

Thông tin thêm về thiệt do lũ lụt gây ra những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, ông Nguyễn Chí Tài khẳng định Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế đang nỗ lực khắc phục, vệ sinh môi trường, chung tay khắc phục hậu quả, tập trung nhiều giải pháp nhằm sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường. Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế cam kết thông qua kênh MTTQ sẽ phân bổ nguồn hỗ trợ đúng đối tượng, minh bạch, hiệu quả.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và TP. Huế trao quà cho các cháu ở trường mầm non Tây Lộc

Sau khi trao hỗ trợ Huế số tiền 20 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định: “Đây là nguồn kinh phí ban đầu giúp các địa phương tái thiết hạ tầng kỹ thuật, trong đó có trạm y tế và trường học, hỗ trợ người dân vùng lũ lụt sớm vượt qua khó khăn sau thiên tai. Thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh liên tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đúng nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương và với phương châm nhanh nhất, hiệu quả nhất, cao nhất trong điều kiện của thành phố. Mong Huế nỗ lực sớm vượt qua khó khăn, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng”.

Dịp này, từ nguồn hỗ trợ 20 tỷ đồng nói trên, Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh đã đến trao tặng 300 triệu đồng để sửa chữa Trường Mầm non Tây Lộc; hỗ trợ 200 triệu đồng cho hai hộ gia đình bị sập nhà tại xã Lộc An; đồng thời trao quà hỗ trợ cho 78 hộ nghèo tại phường Phú Xuân, mỗi hộ gồm phần quà trị giá 500.000 đồng và 1,5 triệu đồng tiền mặt; trao hỗ trợ cho 20 cháu mầm non, mỗi cháu gồm phần quà trị giá 500.000 đồng và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Cùng ngày, Tổng Công ty Bảo hiểm Vietinbank do Bà Lê Thị Quỳnh Hoa, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty làm trưởng đoàn đã đến Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao bảng ủng hộ nhân dân TP. Huế 500 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai.

Trao Bằng khen của UBND thành phố và và Chứng nhận Tấm lòng vàng cho đơn vị hỗ trợ

Bà Lê Thị Quỳnh Hoa chia sẻ sâu sắc những thiệt hại vô cùng to lớn của Nhân dân TP. Huế phải gánh chịu trong đợt lũ lụt vừa qua, mong muốn bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Những năm qua, VietinBank đã dành hàng ngàn tỷ đồng để chăm lo cho công tác an sinh xã hội cho người dân khó khăn trên khắp cả nước. Việc trích quỹ ủng hộ nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả mưa lũ cũng nằm trong kế hoạch công tác chăm lo anh sinh xã hội của VietinBank.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cảm ơn cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Bảo hiểm Vietinbank đã chung tay ủng hộ, đồng hành tiếp thêm động lực để người dân TP. Huế vững vàng trước khó khăn, sớm ổn định cuộc sống; hứa sẽ cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhanh chóng phân bổ nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người dân sau thiên tai.