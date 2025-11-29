Hướng tới cộng đồng nhân văn, không rào cản

Người khuyết tật cần được hỗ trợ và tạo điều kiện để sống bình đẳng, an toàn và phát huy tối đa năng lực của bản thân

Từ nghị lực đến sinh kế bền vững

Một trong những tấm gương tiêu biểu về nghị lực là chị Nguyễn Thị Hà, chủ Cơ sở thêu tay Thanh Hà (phường Thanh Thủy). Dù đôi tay “khuyết”, chị vẫn miệt mài tạo nên những bức tranh thêu sống động và còn truyền nghề cho nhiều bạn trẻ nhằm gìn giữ nghề truyền thống. Chị là cựu học viên của khóa thêu ren thuộc Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người khuyết tật thành phố.

Năm 2025, Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho NKT đã tổ chức 8 khóa đào tạo nghề cho học viên có hoàn cảnh khó khăn, gồm các ngành: may công nghiệp, mộc mỹ nghệ, thêu ren, điện dân dụng, sửa chữa xe máy, cắt tóc - trang điểm và hướng nghiệp. Bên cạnh đào tạo, Trung tâm còn vận hành 3 xưởng sản xuất nhằm tạo việc làm cho học viên sau khóa học, giúp nâng cao tay nghề và tạo thu nhập với tổng doanh thu năm 2025 đạt hơn 460 triệu đồng.

Theo Sở Y tế thành phố, toàn địa bàn hiện có 36.048 người khuyết tật ở nhiều dạng khác nhau. Trong đó, 28.000 người đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Nhiều chính sách đã được triển khai trong những năm qua, trở thành điểm tựa vững chắc giúp NKT vươn lên, hòa nhập và khẳng định năng lực của bản thân.

Trong năm 2025, Hội Người khuyết tật - Bảo trợ NKT và Trẻ mồ côi thành phố (gọi tắt là Thành hội) đã vận động hơn 5,8 tỷ đồng để hỗ trợ y tế, giáo dục, cải thiện sinh hoạt và phát triển sinh kế cho NKT. Đồng thời, Thành hội cũng kết nối nguồn lực cứu trợ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tháng 10 - 11/2025 với tổng kinh phí gần 2,1 tỷ đồng.

Thúc đẩy một xã hội hòa nhập

Không chỉ trong lĩnh vực trợ giúp xã hội, các tổ chức hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối nguồn lực, tạo môi trường sinh hoạt chung và bảo vệ quyền lợi của NKT, góp phần giúp họ tự tin hơn khi tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Trong năm 2025, Thành hội đã tổ chức 9 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 460 cán bộ hội, hội viên và NKT tại các địa phương về nội dung các kỹ năng sống, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến NKT tại các đơn vị.

Thấu hiểu nhu cầu di chuyển và mưu sinh của NKT, Thành hội tiếp nhận 520 xe lăn của “Chương trình cấp phát xe lăn nhân đạo” do tổ chức Giving It Back To Kids (GIBTK - Hoa Kỳ) tài trợ, đã kịp thời lắp ráp và trao cấp 86 xe lăn, 2 xe lắc cho NKT có nhu cầu tại các địa phương.

Hoạt động thể thao cũng là lĩnh vực được quan tâm, bởi không chỉ giúp NKT nâng cao sức khỏe mà còn lan tỏa lối sống tích cực. Trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua, Đoàn Thể thao NKT thành phố đã đạt thành tích 1 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Đồng môn bơi; 3 Huy chương Đồng đồng đội môn cờ vua; 2 Huy chương Đồng môn chạy và 1 Huy chương Đồng môn nhảy xa tại Giải vô địch quốc gia các môn Bơi, Cờ vua NKT tại TP. Hồ Chí Minh và Giải Vô địch quốc gia các môn Điền kinh NKT tại Đà Lạt.

Chia sẻ tại cuộc tọa đàm hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Khuyết tật (3/12), ông Đinh Mẫn, Chủ tịch Hội NKT - Bảo trợ NKT và Trẻ mồ côi thành phố nhấn mạnh, hòa nhập bắt đầu từ những điều rất giản dị: Một lối đi cho người dùng xe lăn, một bài giảng phù hợp cho học sinh khiếm thính, hay đơn giản là thái độ tôn trọng và lắng nghe, những điều đó, khi được mở rộng thành thay đổi trong chính sách và pháp luật, sẽ tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ và nhân văn.

Cũng tại tọa đàm, Thành hội kêu gọi toàn xã hội tiếp tục phá bỏ các rào cản thể chất, xã hội, kinh tế và thái độ; đồng thời thúc đẩy việc lồng ghép vấn đề khuyết tật vào các chương trình phát triển quốc gia và toàn cầu, nhất là các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Ở Việt Nam, tinh thần này đã được thể hiện qua nhiều chính sách tăng cường tiếp cận giáo dục, y tế, việc làm và dịch vụ xã hội cho NKT - những bước tiến nhỏ nhưng bền vững hướng đến một xã hội “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Hồ Quang Minh, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở Y tế) ghi nhận hiệu quả của các chương trình hỗ trợ, đồng thời khẳng định: “Bên cạnh chính sách của Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên của chính NKT đóng vai trò quan trọng hàng đầu”.

Xây dựng một xã hội hòa nhập không chỉ mở rộng cơ hội cho NKT mà còn góp phần tạo dựng một cộng đồng tiến bộ, nhân văn và phát triển bền vững cho tất cả mọi người.