Tiếp nhận 900 triệu đồng cùng 25 tấn nhu yếu phẩm từ Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh

Lãnh đạo thành phố tiếp nhận hỗ trợ từ đại diện Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh

Đại diện Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh đã trao 900 triệu đồng cùng gần 25 tấn nhu yếu phẩm gồm gạo, mì gói, sữa, áo quần, thực phẩm khô… hỗ trợ Nhân dân TP. Huế khắc phục hậu quả mưa lũ. Số tiền và hàng hóa trên được phân bổ như sau: 200 triệu đồng hỗ trợ thay dầu nhớt và sửa chữa xe máy miễn phí cho người dân; trao 700 triệu đồng tiền mặt đến 7 địa phương cùng với 200 suất quà ở các xã, phường: Lộc An, Hưng Lộc, Đan Điền, Phú Hồ, Phú Vang, Phú Xuân, Phong Dinh (tổng cộng 1.400 suất, mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt và quà).

PGS. TS. Trần Xuân Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, trước những trận mưa lũ lớn vừa qua, Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức hướng về đồng bào miền Trung, nhất là người dân TP. Huế chịu nhiều thiệt hại. Ông Trần Xuân Vĩnh bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại mà người dân TP. Huế đang phải gánh chịu sau các đợt mưa lũ lớn.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh vì nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái, coi đây là nguồn lực quan trọng góp phần giúp người dân sớm khắc phục khó khăn sau mưa lũ. Đồng thời giao Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm đầu mối tiếp nhận, phân bổ và giám sát nguồn hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch .

Dịp này, UBND TP. Huế đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận nghĩa cử cao đẹp, tinh thần sẻ chia và những đóng góp thiết thực trong việc ủng hộ, hỗ trợ N hân dân TP. Huế khắc phục khó khăn do mưa lũ gây ra.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trao Chứng nhận “Tấm lòng vàng” cho Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh vì đã kịp thời chung tay hỗ trợ người dân TP. Huế bị thiệt hại do lũ lụt năm 2025.

* Cùng ngày, Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Quỹ Vì tầm vóc Việt do bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 250 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn thành phố Huế.

Phó Chủ tịch H ội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền tặng quà, chia sẻ khó khăn với người dân

T heo đó, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao hỗ trợ 150 triệu đồng, Quỹ Vì tầm vóc Việt trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho Hội LHPN thành phố Huế nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ và trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố; Đoàn công tác cũng đã thăm và tặng quà các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua.

Đến thăm gia đình các hội viên tại các phường Dương Nỗ, An Cựu, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ trước những thiệt hại, mất mát do mưa lũ gây ra; trao quà động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.