Tiếp nhận 800 triệu đồng hỗ trợ Nhân dân TP. Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Lãnh đạo thành phố tiếp nhận 500 triệu đồng từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Trong đó, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) hỗ trợ 500 triệu đồng; Tập đoàn Bitexco hỗ trợ 200 triệu đồng, 10.000 phần quà và 100 tấn gạo.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, Huế đã hứng chịu đợt mưa lớn lịch sử, nhiều khu vực bị ngập sâu, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, công tác ứng phó, cứu hộ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân đã được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm ơn và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử nhân văn, sẻ chia khó khăn của các doanh nghiệp. Nhấn mạnh trong bối cảnh thiên tai gây thiệt hại nặng nề, sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các doanh nghiệp là nguồn động viên to lớn để thành phố sớm khắc phục khó khăn, ổn định đời sống Nhân dân và khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội. Đồng thời khẳng định, chính quyền thành phố sẽ phân bổ nguồn hỗ trợ đúng đối tượng, minh bạch, hiệu quả và chuyển tải trọn vẹn tình cảm của các doanh nghiệp, đơn vị đến người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Lãnh đạo thành phố tiếp nhận 200 triệu đồng cùng 10.000 phần quà và 100 tấn gạo từ Tập đoàn Bitexco và các nhà hảo tâm

Đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Tập đoàn Bitexco chia sẻ, đơn vị luôn theo dõi sát tình hình mưa lũ tại miền Trung nói chung và TP. Huế nói riêng. Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn, mất mát mà người dân đang trải qua. Khoản hỗ trợ này là tấm lòng của tập thể cán bộ, người lao động VIMC và Tập đoàn Bitexco, mong góp phần nhỏ bé cùng chính quyền địa phương sớm khôi phục đời sống, sản xuất và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Bitexco mong được chung tay cùng chính quyền thành phố san sẻ khó khăn, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Những đóng góp thiết thực, nghĩa tình của các doanh nghiệp, đơn vị trong thời điểm khó khăn đã thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội. Đây cũng là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực để thành phố Huế sớm vượt qua khó khăn, phục hồi sau mưa lũ.