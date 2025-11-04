Công ty CP Tập đoàn Cotana hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Lãnh đạo thành phố và MTTQ thành phố tiếp nhận 1 tỷ đồng từ Công ty CP Tập đoàn Cotana

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Cotana bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại mà người dân thành phố Huế đang phải gánh chịu sau các đợt mưa lũ lớn. Là doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đơn vị mong muốn được chung tay chia sẻ khó khăn với người dân, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đại diện doanh nghiệp cũng cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền thành phố trong các hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định đã thông tin về tình hình thiệt hại do do mưa lũ những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025 gây ra trên địa bàn thành phố. Hiện nay, lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành đã tổ chức thành lập các đoàn về thăm hỏi, nắm tình hình thiệt hại tại các địa phương; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để bàn các giải pháp hỗ trợ bước đầu thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định trao Bằng khen cho đại diện lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Cotana

Ông Phan Thiên Định cảm ơn món quà sẻ chia trong giai đoạn khó khăn của địa phương từ Công ty CP Tập đoàn Cotana; khẳng định đây là nguồn lực quan trọng góp phần giúp người dân TP. Huế khắc phục hậu quả mưa lũ. Ủy ban MTTQ thành phố là cơ quan đầu mối sẽ nhanh chóng bố trí, chuyển số tiền này tới từng địa phương cũng như những gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Đồng thời giám sát việc phân bổ nguồn hỗ trợ đúng đối tượng, minh bạch và vận động bà con sử dụng nguồn lực hiệu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Dịp này, UBND TP. Huế đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Công ty CP Tập đoàn Cotana nhằm ghi nhận nghĩa cử cao đẹp, tinh thần sẻ chia và những đóng góp thiết thực trong việc ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân TP. Huế khắc phục khó khăn do mưa lũ gây ra.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trao Chứng nhận “Tấm lòng vàng” cho Công ty CP Tập đoàn Cotana vì đã kịp thời chung tay hỗ trợ người dân TP. Huế bị thiệt hại do lũ lụt năm 2025.