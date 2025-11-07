  • Huế ngày nay Online
Công ty Vietravel hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp thành phố Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

HNN.VN - Chiều 7/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định và UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân đã tiếp nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ từ Công ty cổ phần Du lịch Vietravel nhằm giúp người dân thành phố Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

 Lãnh đạo thành phố  tiếp nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ từ Công ty cổ phần Du lịch Vietravel

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Vietravel cho biết trong thời gian qua, tình hình mưa bão, ngập lụt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Với tinh thần tương thân tương ái, doanh nghiệp mong muốn được chung tay cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Khoản hỗ trợ 1 tỷ đồng được ủy thác thông qua UBND thành phố Huế, với mong muốn được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.

Đại diện Vietravel chia sẻ: “Là doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Huế, chúng tôi luôn coi đây là quê hương thứ hai. Vietravel mong muốn cùng chính quyền và người dân Huế vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống bình thường, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định cảm ơn tấm lòng, sự đồng hành và trách nhiệm xã hội của Vietravel đối với người dân Huế trong thời điểm khó khăn do thiên tai gây ra.

Ông Phan Thiên Định khẳng định, thành phố sẽ phân bổ kịp thời, minh bạch nguồn kinh phí hỗ trợ đến các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, góp phần khôi phục đời sống và sản xuất của Nhân dân sau lũ.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định cũng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần sẻ chia, nhân ái của doanh nghiệp; đồng thời cho biết Mặt trận thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban và địa phương để đảm bảo nguồn hỗ trợ được chuyển đến đúng nơi cần thiết nhất.

Ngọc Hiếu
