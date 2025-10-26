Phân bổ hàng viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga

Phân bổ hàng viện trợ về các địa phương ngập nặng

Tổng số hàng viện trợ do Chính phủ Liên bang Nga gửi tặng bao gồm 110 lều trại, 116 thuyền cứu nạn, 2.000 bộ bát đĩa, 1.200 bộ ga – vỏ gối, 2.000 chiếc chăn, 1.024 thùng thịt hộp và 832 thùng cá hộp. Ngay sau khi tiếp nhận, các đơn vị chức năng nhanh chóng triển khai công tác phân bổ đến những địa phương bị ngập sâu, những nơi người dân đang gặp khó khăn về nơi ở và nhu yếu phẩm.

Trong đó, Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được phân bổ các loại vật tư phục vụ công tác ứng cứu, như lều trại, thuyền cứu nạn và thực phẩm hộp để hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ.

Các phường, xã chịu ảnh hưởng nặng như Phong Dinh, Phong Phú, Kim Trà, Hương Trà, Đan Điền… cũng được nhận đủ số lượng hàng viện trợ, đặc biệt là chăn, ga, thực phẩm hộp để phân phát trực tiếp cho người dân.

Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình được phân bổ 2 thuyền cứu nạn phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và hỗ trợ tiếp cận các khu vực bị cô lập.