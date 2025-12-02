  • Huế ngày nay Online
Thành phố Huế hỗ trợ 11 tỷ đồng khắc phục sau mưa lũ đến các tỉnh Nam Trung Bộ

HNN.VN - Trong các ngày 2 và 3/12, Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế do bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh Nam Trung Bộ khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

Tiếp đoàn công tác, về phía tỉnh Khánh Hòa có ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Về phía tỉnh Đắk Lắk có bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh.

Trao hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng do mữa lũ gây ra 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân chia sẻ những khó khăn, mất mát với người dân hai tỉnh. Bằng sự chung sức, sẻ chia, Nhân dân thành phố Huế đã quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ bị ảnh hưởng của bão lũ, trong đó có Khánh Hòavà Đắk Lắk. Mong muốn người dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ tiếp tục cố gắng, nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, vươn lên, lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Tại chuyến công tác lần này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã trực tiếp trao số tiền ủng hộ 6 tỷ đồng cho người dân 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk (mỗi tỉnh 3 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế sẽ tiếp tục chuyển hỗ trợ số tiền 5 tỷ đồng từ Quỹ của Ban Vận động cứu trợ thành phố Huế cho các tỉnh Gia Lai (3 tỷ đồng) và Lâm Đồng (2 tỷ đồng).

Dịp này, Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đến thăm hỏi trực tiếp và chuyển các phần quà của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố (Chương trình “Nối nhịp nghĩa tình” của Báo và Phát thanh Truyền hình Huế; Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế; Trường Đại học Nông Lâm Huế; Ban Quản lý – Tiểu thương Chợ Đông Ba; UBMTTQVN các xã, phường: Thuỷ Xuân, Mỹ Thượng, Kim Long, Khe Tre; Hội Cựu giáo chức Trường THPT chuyên Quốc Học; Công ty CP TM Tín Thành Đạt; Công ty TNHH MTV Anh Dũng,…) đến với bà con bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Trong lịch trình hoạt động cứu trợ lần này, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đoàn công tác xã Hưng Lộc, TP. Huế đến thăm và tặng quà người dân xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Thiên Sơn
Gia Lai Khánh Hòa Đăk Lắk mưa lũ người dân hỗ trợ chia sẻ
