Tiếp nhận 700 triệu đồng hỗ trợ Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Lãnh đạo thành phố tiếp nhận 500 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Theo đó, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng; Công ty TNHH Lotteria Việt Nam hỗ trợ 200 triệu đồng (1.000 suất quà).

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài cho biết, những ngày qua, Huế đã hứng chịu đợt mưa lớn lịch sử, nhiều khu vực bị ngập sâu, đời sống người dân gặp không ít khó khăn. Nhờ sự vận hành hiệu quả hệ thống hồ chứa nước, phương châm “4 tại chỗ” và sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương hai cấp, thành phố đã chủ động ứng phó được triển khai kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Ngay sau khi nước rút, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng, đoàn thể và người dân đã chung tay khắc phục hậu quả, tập trung nhiều giải pháp quyết liệt nhằm sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân nhận quà hỗ trợ từ đại diện Công ty TNHH Lotteria Việt Nam

Ông Nguyễn Chí Tài trân trọng cảm ơn và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử nhân văn, hướng về cộng đồng sẻ chia khó khăn của các doanh nghiệp, đơn vị. Nhấn mạnh trong bối cảnh thiên tai gây thiệt hại nặng nề, sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các doanh nghiệp là nguồn động viên to lớn để thành phố sớm khắc phục khó khăn, ổn định đời sống người dân và khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội. Đồng thời khẳng định, chính quyền thành phố sẽ phân bổ nguồn hỗ trợ đúng đối tượng, minh bạch, hiệu quả .

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội và Công ty TNHH Lotteria Việt Nam chia sẻ, khoản hỗ trợ này là tấm lòng của công đoàn, tập thể cán bộ, người lao động của các doanh nghiệp, đơn vị, mong góp phần nhỏ bé cùng chính quyền địa phương chia sẻ khó khăn với bà con, giải quyết những nhu cầu cấp thiết trước mắt, sớm khôi phục đời sống, sản xuất và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Đồng thời, cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng trong thời gian tới.