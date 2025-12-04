Dấu ấn trong sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả

Tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn cho học sinh ở các trường học

Nâng cao nhận thức cộng đồng

Từ năm 2019, PC Huế triển khai rộng rãi các chương trình tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm - an toàn - hiệu quả thông qua đa dạng nền tảng: mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, các sự kiện cộng đồng và đặc biệt là ứng dụng Chăm sóc khách hàng (CSKH), ứng dụng Đô thị thông minh Hue-S. Những chương trình mang tính thường niên như “Cơ quan sử dụng điện hiệu quả”, “Hộ gia đình tiết kiệm điện”, “Học sinh với kiến thức sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả” hay chiến dịch “Giờ Trái đất” đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh, chạm tới từng nhóm đối tượng trong xã hội.

Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp (DN). Nhiều hộ gia đình chủ động tắt thiết bị khi không cần thiết, điều chỉnh phụ tải vào giờ cao điểm; các cơ quan, đơn vị, DN từng bước hình thành quy chế nội bộ về TKĐ. Việc thay đổi thói quen sử dụng điện, dù nhỏ nhưng cộng hưởng tạo thành lượng tiết kiệm đáng kể cho toàn địa bàn.

PC Huế hưởng ứng "Giờ trái đất" hàng năm

Trong công tác quản lý kỹ thuật, PC Huế phối hợp chặt chẽ với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, kiểm soát sản lượng tiêu thụ và tư vấn giải pháp tối ưu hóa vận hành. Hệ thống đo xa được ứng dụng rộng rãi, giúp theo dõi phụ tải theo thời gian thực, phát hiện bất thường và hỗ trợ khách hàng điều chỉnh nhu cầu, giảm tổn thất và tăng hiệu quả sử dụng điện. Với DN, nhóm phụ tải lớn nhất trong cơ cấu tiêu thụ điện của thành phố đã triển khai nhiều giải pháp TKĐ, như cải tiến dây chuyền, lắp đặt đèn chiếu sáng hiệu suất cao, hệ thống bù công suất phản kháng… Đặc biệt, mô hình điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh với 677 khách hàng, tổng công suất 75,2 MWp, tạo thêm nguồn năng lượng tái tạo đáng kể cho hệ thống điện địa phương.

Một dấu ấn quan trọng là PC Huế đã thực hiện hiệu quả chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM/DR). Đến nay, 138 khách hàng lớn tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại, với tiềm năng tiết giảm 16,3 MW. Các đợt điều chỉnh phụ tải trong mùa nắng nóng hàng năm, giúp giảm công suất đỉnh 3-5 MW, góp phần đảm bảo vận hành an toàn hệ thống. Bên cạnh đó, 93 DN ký thỏa thuận dịch chuyển phụ tải sang giờ thấp điểm, với tổng công suất dịch chuyển 6,66 MW, giúp giảm áp lực lên lưới điện giờ cao điểm và tối ưu chi phí cho DN.

PC Huế hưởng ứng cuộc thi "Học sinh với kiến thức sử dụng điện an toàn, hiệu quả"

Tiết kiệm điện hiệu quả

Ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc PC Huế thông tin, giai đoạn 2019-2025, tỷ lệ TKĐ toàn thành phố đạt 2-2,5% điện thương phẩm mỗi năm, tương ứng 41-56 triệu kWh. Đây là mức tiết kiệm ổn định và bền vững, đạt mục tiêu theo Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, các nhóm phụ tải đều đạt và vượt mục tiêu đề ra: Khối hành chính sự nghiệp TKĐ 5,25%; hệ thông chiếu sáng công cộng tiết kiệm 30,5%; khối sinh hoạt tiêu dùng tiết kiệm 2,14%; khối kinh doanh - thương mại dịch vụ tiết kiệm 2,15% và khối sản xuất công nghiệp tiết kiệm 2,17%. “Với kết quả trên cho thấy hiệu quả từ công tác tuyên truyền, kỹ thuật và phối hợp liên ngành giữa các đơn vị trên địa bàn khá tốt”- Giám đốc PC Huế nói.

Song song với tiết kiệm năng lượng, công tác cung ứng điện của thành phố cũng ghi nhận bước tiến rõ nét. Năm 2025, công suất phụ tải cực đại (Pmax) đạt 403,56 MW, tăng 34,3% so với năm 2019; điện thương phẩm ước đạt 2.222 triệu kWh, tăng 1,25 lần so với năm 2019. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn 4,65%, đáp ứng yêu cầu của Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2023 và nằm trong nhóm địa phương vận hành hiệu quả.

Cán bộ PC Huế nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm điện cho cộng đồng, doanh nghiệp

Bên cạnh đó, PC Huế còn tích cực chủ động tham mưu cho thành phố về xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hàng năm. Cụ thể, PC Huế phối hợp với Sở Công Thương cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, khách hàng quan trọng, cung cấp dữ liệu tiêu thụ điện định kỳ phục vụ chỉ đạo điều hành. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố ban hành các chính sách điều tiết phụ tải phù hợp với diễn biến thực tế.

PC Huế cũng là một đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số ngành điện. Hệ thống phân tích dữ liệu phụ tải, dự báo nhu cầu và giám sát tình hình sử dụng điện theo thời gian thực được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng quản trị năng lượng. Các hoạt động cộng đồng, như cuộc thi “Hộ gia đình tiết kiệm điện”, chương trình “Ánh sáng nông thôn mới” hỗ trợ thay bóng đèn LED, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tiếp tục được mở rộng, tạo hiệu quả lan tỏa sâu rộng đến từng thôn xóm, cụm dân cư.

Ngoài ra, PC Huế triển khai nghiêm túc các giải pháp tại Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường TKĐ giai đoạn 2023-2025 và thời gian đến bảo đảm mọi hoạt động TKĐ với kết quả cụ thể, góp phần hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng bền vững ở địa phương.