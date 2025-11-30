  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 03/12/2025 06:29

Để gia đình thực sự là mái ấm

HNN - Những vụ bạo lực gia đình vẫn âm thầm diễn ra và để lại nhiều hệ lụy cho phụ nữ và trẻ em. Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn thành phố Huế đã chủ động vào cuộc, hòa giải, hỗ trợ pháp lý và đồng hành cùng nạn nhân, góp phần giữ gìn sự bình yên cho từng mái ấm.

Xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và sửa chữa nhà ở cho người có công Phú LộcTừ làm thuê đến làm chủNông dân và du lịch xanh

 Hội viên phụ nữ tham gia tập huấn về “Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong gia đình”

Vào cuộc kịp thời

Chị Ng.T. T. (xã Quảng Điền) từng hoảng hốt chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu vì bị chồng đánh trong cơn ghen tuông vô cớ. Mâu thuẫn tích tụ nhiều ngày khiến hôn nhân của chị đứng trước nguy cơ rạn nứt.

Ngay khi nắm thông tin, Hội LHPN xã Quảng Điền đã cử cán bộ đến nhà, lắng nghe tâm tư của cả hai vợ chồng, phân tích nguyên nhân và hướng dẫn cách tháo gỡ xung đột. Hội thu xếp để hai bên ngồi lại đối thoại, ký cam kết không tái diễn bạo lực. Nhờ sự kiên trì động viên, cuộc sống gia đình chị T. dần ổn định, người chồng nhận ra lỗi lầm và thay đổi hành vi.

Trước trường hợp chị T., Hội LHPN xã Quảng Điền đã hòa giải thành công 2 vụ mâu thuẫn gia đình và ngăn chặn kịp thời một trường hợp bạo hành trẻ vị thành niên.

Bà Phan Thị Phương My, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Điền cho biết: “Nhiều phụ nữ bị bạo hành nhưng chọn im lặng. Vì vậy, cán bộ Hội LHPN xã luôn chủ động nắm địa bàn, kịp thời hỗ trợ để không ai phải chịu tổn thương trong chính ngôi nhà của mình. Khi phụ nữ được lắng nghe và tiếp sức, bạo lực hoàn toàn có thể được ngăn chặn và đẩy lùi”.

Trang bị kỹ năng để tự bảo vệ bản thân

Trường hợp của chị T.T. Ng. (phường Mỹ Thượng) cũng là câu chuyện đầy nghị lực. Nhiều năm chịu cảnh chồng nóng nảy, vũ lực, chị Ng. từng nghĩ đến việc chấm dứt cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Nhưng sau khi được Hội LHPN phường tư vấn, hướng dẫn kỹ năng ứng phó và hỗ trợ về pháp lý, chị biết lên tiếng để bảo vệ bản thân.

Sự chuyển biến ấy khiến người chồng của chị cũng thay đổi, không còn coi thường chị. Hai vợ chồng dần có tiếng nói chung, chồng chị Ng. cũng vui vẻ, chăm lo làm ăn và từ bỏ hành vi bạo lực. Gia đình chị Ng. giờ đây sống trong không khí hòa thuận.

Chị Ng. chia sẻ: “Nếu không có các cấp hội phụ nữ bên cạnh, có lẽ tôi vẫn còn chịu đựng. Bởi tôi vẫn nghĩ, mình im lặng và cam chịu thì con cái không phải chịu cảnh gia đình ly tán. Nhưng giờ tôi đã hiểu rằng muốn gia đình hạnh phúc thì trước hết người phụ nữ phải biết yêu thương chính mình”.

Không chỉ can thiệp những trường hợp bị bạo lực thể xác, các cấp hội cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên phải biết phản kháng, bảo vệ bản thân khi bị bạo lực tinh thần. Bởi, bạo lực tinh thần thường âm thầm tồn tại và gây tổn thương sâu sắc, đặc biệt với phụ nữ trẻ và trẻ em.

Trong 3 năm qua, các cấp hội đã tổ chức trên 200 hoạt động truyền thông, trang bị kiến thức bình đẳng giới, kỹ năng phòng, chống bạo lực cho hàng trăm nghìn lượt phụ nữ. Các mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Chi hội phụ nữ nòng cốt phòng, chống bạo lực”, “Ngôi nhà an toàn cho trẻ em” được triển khai sâu rộng, góp phần giảm đáng kể số vụ xung đột gia đình.

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhấn mạnh: “Phụ nữ thời đại mới cần bản lĩnh, tri thức và có kỹ năng để tự bảo vệ mình. Thành phố sẽ tiếp tục xây dựng mạng lưới hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực, tăng cường giám sát ở cơ sở và đẩy mạnh truyền thông để bạo lực gia đình bị loại bỏ từ gốc”.

Bà Loan cho biết, Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục mở rộng truyền thông tại cộng đồng, giúp người dân thay đổi nhận thức về bình đẳng giới. Đồng thời, tập huấn trang bị kiến thức, nâng cao năng lực cán bộ hội, nhất là kỹ năng tư vấn tâm lý, pháp lý; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại địa phương để tạo mạng lưới bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Bài, ảnh: Thảo Vy
 Từ khóa:
gia đìnhthực sựmái ấm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tích tắc ký ức

Thầy Tuấn là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Thầy gầy và dáng cao lêu nghêu. Mỗi lần thầy bước vào lớp, áo sơ-mi thầy lại bay phần phật, còn chiếc đồng hồ bạc trên tay thì kêu “tích tắc” đều đặn như nhịp tim.

Tích tắc ký ức
Hiện diện cùng nhau

Trong tiệm cà phê, một người mẹ đang ngồi bên chiếc máy tính bảng, đút từng thìa cháo cho cô con gái tầm ba tuổi. Dường như cô bé không mấy ngon miệng, miếng cháo cứ ngậm hoài không chịu nuốt. Người mẹ trẻ chăm chú nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng ngước lên nhìn thoáng qua đứa con, rồi lại tiếp tục cúi xuống màn hình đầy ma lực.

Hiện diện cùng nhau
Phòng chống bạo lực gia đình

Ngày 17/11, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Viện Friedrich Ebert Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Phòng chống bạo lực gia đình - Kinh nghiệm của Đức và Việt Nam”.

Phòng chống bạo lực gia đình
Hợp tác và phát triển bền vững y học gia đình

Ngày 13/11, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Vương quốc Bỉ) tổ chức khai mạc hội nghị quốc tế “Hợp tác, phát triển bền vững y học gia đình và chăm sóc sức khỏe ban đầu thông qua đổi mới đào tạo và thực hành”.

Hợp tác và phát triển bền vững y học gia đình
Nắng trên môi cười

“Ối …Ối…Ối…”, Minh vừa la oai oái vừa ghì chặt ghi đông, hai chân đạp bì bõm lên lớp bùn nhão nhoẹt. Minh nghiến răng, cố giữ thăng bằng. Nhưng vừa đến khúc cua, bánh trước sụp xuống một rãnh lầy. “Rầm!”.

Nắng trên môi cười

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top