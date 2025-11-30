Để gia đình thực sự là mái ấm

Hội viên phụ nữ tham gia tập huấn về “Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong gia đình”

Vào cuộc kịp thời

Chị Ng.T. T. (xã Quảng Điền) từng hoảng hốt chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu vì bị chồng đánh trong cơn ghen tuông vô cớ. Mâu thuẫn tích tụ nhiều ngày khiến hôn nhân của chị đứng trước nguy cơ rạn nứt.

Ngay khi nắm thông tin, Hội LHPN xã Quảng Điền đã cử cán bộ đến nhà, lắng nghe tâm tư của cả hai vợ chồng, phân tích nguyên nhân và hướng dẫn cách tháo gỡ xung đột. Hội thu xếp để hai bên ngồi lại đối thoại, ký cam kết không tái diễn bạo lực. Nhờ sự kiên trì động viên, cuộc sống gia đình chị T. dần ổn định, người chồng nhận ra lỗi lầm và thay đổi hành vi.

Trước trường hợp chị T., Hội LHPN xã Quảng Điền đã hòa giải thành công 2 vụ mâu thuẫn gia đình và ngăn chặn kịp thời một trường hợp bạo hành trẻ vị thành niên.

Bà Phan Thị Phương My, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Điền cho biết: “Nhiều phụ nữ bị bạo hành nhưng chọn im lặng. Vì vậy, cán bộ Hội LHPN xã luôn chủ động nắm địa bàn, kịp thời hỗ trợ để không ai phải chịu tổn thương trong chính ngôi nhà của mình. Khi phụ nữ được lắng nghe và tiếp sức, bạo lực hoàn toàn có thể được ngăn chặn và đẩy lùi”.

Trang bị kỹ năng để tự bảo vệ bản thân

Trường hợp của chị T.T. Ng. (phường Mỹ Thượng) cũng là câu chuyện đầy nghị lực. Nhiều năm chịu cảnh chồng nóng nảy, vũ lực, chị Ng. từng nghĩ đến việc chấm dứt cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Nhưng sau khi được Hội LHPN phường tư vấn, hướng dẫn kỹ năng ứng phó và hỗ trợ về pháp lý, chị biết lên tiếng để bảo vệ bản thân.

Sự chuyển biến ấy khiến người chồng của chị cũng thay đổi, không còn coi thường chị. Hai vợ chồng dần có tiếng nói chung, chồng chị Ng. cũng vui vẻ, chăm lo làm ăn và từ bỏ hành vi bạo lực. Gia đình chị Ng. giờ đây sống trong không khí hòa thuận.

Chị Ng. chia sẻ: “Nếu không có các cấp hội phụ nữ bên cạnh, có lẽ tôi vẫn còn chịu đựng. Bởi tôi vẫn nghĩ, mình im lặng và cam chịu thì con cái không phải chịu cảnh gia đình ly tán. Nhưng giờ tôi đã hiểu rằng muốn gia đình hạnh phúc thì trước hết người phụ nữ phải biết yêu thương chính mình”.

Không chỉ can thiệp những trường hợp bị bạo lực thể xác, các cấp hội cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên phải biết phản kháng, bảo vệ bản thân khi bị bạo lực tinh thần. Bởi, bạo lực tinh thần thường âm thầm tồn tại và gây tổn thương sâu sắc, đặc biệt với phụ nữ trẻ và trẻ em.

Trong 3 năm qua, các cấp hội đã tổ chức trên 200 hoạt động truyền thông, trang bị kiến thức bình đẳng giới, kỹ năng phòng, chống bạo lực cho hàng trăm nghìn lượt phụ nữ. Các mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Chi hội phụ nữ nòng cốt phòng, chống bạo lực”, “Ngôi nhà an toàn cho trẻ em” được triển khai sâu rộng, góp phần giảm đáng kể số vụ xung đột gia đình.

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhấn mạnh: “Phụ nữ thời đại mới cần bản lĩnh, tri thức và có kỹ năng để tự bảo vệ mình. Thành phố sẽ tiếp tục xây dựng mạng lưới hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực, tăng cường giám sát ở cơ sở và đẩy mạnh truyền thông để bạo lực gia đình bị loại bỏ từ gốc”.

Bà Loan cho biết, Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục mở rộng truyền thông tại cộng đồng, giúp người dân thay đổi nhận thức về bình đẳng giới. Đồng thời, tập huấn trang bị kiến thức, nâng cao năng lực cán bộ hội, nhất là kỹ năng tư vấn tâm lý, pháp lý; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại địa phương để tạo mạng lưới bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em.