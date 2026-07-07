Linh hoạt thích ứng, giữ vững chỉ tiêu tuyển quân

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, công tác tuyển chọn, GCDNN và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng yếu. Nhiệm vụ này thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn thẳng thắn chỉ rõ, 2026 là năm đầu tiên thành phố triển khai công tác tuyển quân trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Việc hệ thống cơ quan quân sự, công an thay đổi về tổ chức, bộ máy cùng quy trình thủ tục có sự điều chỉnh lớn đã tác động không nhỏ đến quá trình thực hiện.

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, trực tiếp là Thành ủy, UBND thành phố và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Huế đã xuất sắc hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026.

Nổi bật là chất lượng tuyển quân nâng cao rõ rệt: Sức khỏe loại 1 và 2 đạt 78,9% (tăng so với năm 2025); trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 17,4% (khối công an tăng mạnh 10%, quân đội tăng 5,8%). Toàn thành phố kết nạp 35 Đảng viên lên đường nhập ngũ (tăng 28 đồng chí). Công tác chính sách hậu phương được thực hiện chu đáo, tặng sổ tiết kiệm từ 3 - 5 triệu đồng/thanh niên, tạo khí thế phấn khởi trong ngày hội tòng quân.

“Không chỉ bảo đảm về số lượng, chất lượng chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa của thanh niên nhập ngũ tiếp tục được nâng lên. Công tác đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, khám tuyển được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Các chính sách hậu phương quân đội luôn được quan tâm, chăm lo chu đáo, giúp ngày lễ giao nhận quân thực sự trở thành ngày hội lớn của tuổi trẻ Cố đô”, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2026

Hội nghị dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, mổ xẻ những khó khăn từ thực tiễn. Các ý kiến tham luận đã thẳng thắn chỉ ra những điểm còn lúng túng do thay đổi mô hình tổ chức. Điển hình là công tác quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ có nơi chưa chặt chẽ; sự phối hợp giữa các đơn vị ở một số khâu có lúc chưa đồng bộ; năng lực của một bộ phận cán bộ chuyên trách ban chỉ huy quân sự cấp xã chưa kịp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để bảo đảm và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyển chọn, GCDNN năm 2027, hội nghị thống nhất triển khai đồng bộ 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nghĩa vụ quân sự, nâng cao nhận thức cho toàn dân; phát huy tối đa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an các cấp để chủ động xây dựng nguồn ngay từ đầu năm.

Cùng với đó, tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi; thường xuyên rà soát, cập nhật biến động nhân khẩu, học tập, việc làm nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác tuyển quân, tuyệt đối không để sót, lọt nguồn; nâng cao chất lượng sơ tuyển, khám tuyển thực chất; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp khai báo không trung thực, che giấu tình trạng sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và người có uy tín tại địa phương để tạo sự đồng thuận xã hội cao; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân để quản lý, nắm tình hình, tạo điều kiện tốt nhất cho chiến sĩ mới hoàn thành nhiệm vụ.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2026.