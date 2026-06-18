“Y tế số và chăm sóc sức khỏe toàn diện”

Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế đón nhận Chứng nhận Kiểm định ICARe-HF ở cấp độ Trung tâm Chuyên sâu từ Hiệp hội Suy tim (HFA) thuộc Hội Tim mạch châu Âu.

Hội nghị thu hút hơn 500 đại biểu cùng 110 báo cáo viên là các chuyên gia, giảng viên, học viên, nhà nghiên cứu và nhân viên y tế đến từ các bệnh viện, trường đại học và cơ sở y tế trên cả nước.

Đây là diễn đàn khoa học nhằm kết nối các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đội ngũ nhân viên y tế để trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật những tiến bộ mới của y học hiện đại; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong công tác chăm sóc sức khỏe.

Các nội dung được trình bày tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm trong y học hiện đại như chuyển đổi số trong y tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và chăm sóc sức khỏe, quản lý bệnh mạn tính, nâng cao trải nghiệm người bệnh; cùng những tiến bộ mới trong các lĩnh vực nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, ung bướu, gây mê hồi sức, điều dưỡng, dược lâm sàng, truyền nhiễm, phục hồi chức năng và nhiều chuyên ngành khác.

Trong đó, đề tài “Tai nạn nghề nghiệp do bẻ ống thuốc – Đâu là giải pháp phòng ngừa tối ưu?” do Chủ nhiệm Đỗ Xuân Viện, Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng trình bày thu hút sự quan tâm của đông đảo điều dưỡng và nhân viên y tế.

Ông đã nghiên cứu, thiết kế và phát triển V-AmpPro – dụng cụ bẻ ống thuốc đa năng chuyên dụng dành cho các loại ampoule có dung tích từ 1ml đến 20ml. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhân viên y tế thực hiện thao tác bẻ ống thuốc an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn nghề nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng chăm sóc người bệnh.