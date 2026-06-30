  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 30/06/2026 14:38

Đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư

HNN.VN - Ngày 30/6, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã chủ trì buổi tiếp xã giao và làm việc với Tập đoàn KX (Hàn Quốc) do ông Lee Kang Bong, Phó Chủ tịch Tập đoàn làm Trưởng đoàn.

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Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng quà lưu niệm đến ông Lee Kang Bong, Phó Chủ tịch Tập đoàn KX

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Về phía Tập đoàn KX có các ông: Choi Woong, Giám đốc điều hành; Hwang Sungkwan, Giám đốc Công ty thành viên tại Singapore.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn KX đối với địa phương; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tích cực trong quá trình nghiên cứu, xúc tiến dự án sân golf tại thành phố Huế. Người đứng đầu chính quyền thành phố nhìn nhận, định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sân golf và các dịch vụ chất lượng cao của tập đoàn rất phù hợp với tiềm năng, thế mạnh cũng như chiến lược phát triển du lịch cao cấp mà địa phương đang hướng tới.

Đồng thời nhấn mạnh, với vị thế là đô thị trực thuộc Trung ương, Huế sở hữu nhiều dư địa vượt trội về văn hóa, du lịch, dịch vụ, kinh tế biển và phát triển xanh. Thành phố đang tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ và ưu tiên thu hút các dự án chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

 Lãnh đạo thành phố Huế chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn

Chủ tịch UBND thành phố cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và cộng đồng. Đồng thời đề nghị các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, kịp thời hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho nhà đầu tư. Bên cạnh dự án sân golf, mong muốn Tập đoàn KX tiếp tục mở rộng nghiên cứu vào các lĩnh vực then chốt như công nghệ cao, truyền thông và công nghiệp văn hóa; góp phần vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Tập đoàn KX Lee Kang Bong đánh giá cao tiềm năng bứt phá của Huế, đặc biệt là xu hướng phát triển xanh. Ông khẳng định tập đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để triển khai dự án hiệu quả, hướng đến xây dựng một công trình điểm nhấn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong tương lai.

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 Từ khóa:
Tập đoàn KXHàn QuốcNguyễn Khắc Toàntiếp xã giaogofldu lịch
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