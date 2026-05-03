Thu nhận mẫu ADN cho 219 thân nhân liệt sĩ tại 5 xã phía nam thành phố Huế

Cán bộ làm nhiệm vụ tiến hành thu nhận mẫu ADN

Đợt triển khai nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân của các liệt sĩ, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Bà Cái Thị Cẩm Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, đặc biệt quan trọng.

Lãnh đạo UBND xã đề nghị các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tổ chức thu nhận mẫu đúng đối tượng, đúng quy trình, bảo đảm an toàn, chính xác và tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ.

Trong đợt này, lực lượng chức năng thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho 219 thân nhân liệt sĩ, gồm: Xã Phú Lộc 10 trường hợp, xã Lộc An 60 trường hợp, xã Hưng Lộc 27 trường hợp, xã Vinh Lộc 68 trường hợp và xã Chân Mây - Lăng Cô 54 trường hợp.