Thành phố Huế mở rộng hợp tác với các tập đoàn kinh tế lớn từ Trung Quốc

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn (bên phải) trao quà lưu niệm đến lãnh đạo đoàn

Về phía đoàn công tác có ông Tống Thiếu Đình, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tổng Giám đốc Toàn cầu kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành phố Tương lai; bà La Tĩnh, Phó Tổng Giám đốc Chi nhánh Bắc Kinh của Quốc Thái Hải Thông, cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đối tác.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cùng Công ty Quốc Thái Hải Thông đối với môi trường đầu tư, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu phát triển hạ tầng của địa phương.

Đồng chí cho biết, thỏa thuận hợp tác ký ngày 7/4/2025 giữa UBND thành phố Huế và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là nền tảng vững chắc để tăng cường phối hợp xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước; hỗ trợ kết nối đối tác triển khai các dự án kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn. Trên cơ sở đó, thành phố Huế mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trong việc kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển của thành phố giai đoạn mới.

Khái quát về tiềm năng địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, là đô thị trực thuộc Trung ương, Huế sở hữu nhiều thế mạnh nổi bật về vị trí địa kinh tế, hệ thống di sản văn hóa, du lịch, logistics, kinh tế biển và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị, Huế đặt mục tiêu trở thành trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, thành phố đang ưu tiên huy động đa dạng nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI), vốn ODA và các quỹ đầu tư quốc tế nhằm phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm

Đại diện đoàn công tác, ông Tống Thiếu Đình đánh giá cao dư địa phát triển của Huế, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng, đô thị; bày tỏ nguyện vọng đồng hành, thúc đẩy các giải pháp tài chính, hỗ trợ huy động nguồn lực; đồng thời cam kết làm cầu nối xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh Huế đến các tập đoàn, địa phương tại Trung Quốc.

Khẳng định cam kết tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và đúng pháp luật Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Khắc Toàn kỳ vọng Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tiếp tục mở rộng hợp tác đa lĩnh vực; tích cực giới thiệu các nhà đầu tư Trung Quốc đến nghiên cứu thị trường, đồng thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Huế đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.