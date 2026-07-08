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ClockThứ Năm, 09/07/2026 12:14

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trồng rừng gỗ lớn kết hợp dược liệu

HNN.VN - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thông tin, UBND thành phố Huế vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trồng rừng sản xuất gỗ lớn kết hợp trồng dược liệu dưới tán rừng tại xã Bình Điền.

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 Khai thác thảo dược dưới tán rừng (ảnh minh họa: Liên Minh xanh)

Theo đó, dự án sẽ tập trung phát triển rừng sản xuất gỗ lớn theo hướng bền vững, nâng cao giá trị kinh tế ngành lâm nghiệp kết hợp trồng dược liệu dưới tán rừng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tạo vùng nguyên liệu chất lượng cao phục vụ ngành đông dược và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Dự án sẽ góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ tài nguyên đất, điều tiết nguồn nước, hạn chế xói mòn, giảm thiểu tác động của thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh và từng bước tiếp cận thị trường tín chỉ carbon, đồng thời tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 60,55 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 27 tỷ đồng, được thực hiện trên khoảnh 7, Tiểu khu 126, xã Bình Điền, thành phố Huế và sẽ được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư phải bảo đảm nguồn vốn triển khai dự án sau khi được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, vốn tự có tối thiểu 4 tỷ đồng, chiếm ít nhất 15% tổng vốn đầu tư; vốn huy động tối đa 23 tỷ đồng, chiếm tối đa 85% tổng vốn đầu tư. Dự án cũng phải bảo đảm khởi công không quá 12 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động không quá 24 tháng kể từ ngày được giao đất. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Khi thực hiện dự án, nhà đầu tư sẽ nhận được nhiều ưu đãi liên quan đến ngành nghề và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; được miễn 15 năm tiền thuê đất và các chính sách ưu đãi khác về đầu tư, thuế theo quy định của pháp luật.

Hoàng Anh
 Từ khóa:
thảo dượcgỗ lớnchủ trươngđầu tưBình Điềnthành phố Huế
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