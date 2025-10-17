Tuyển người nào, chắc người đó

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026

Nhiều điểm mới

Theo Trung tá Hồ Quốc Vương, Trưởng ban Quân lực Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển quân theo mô hình hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Về cơ bản, các khâu, quy trình tuyển quân vẫn được thực hiện đầy đủ như những năm về trước.

Điểm mới trong công tác tuyển quân năm nay là Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) 2015 đã được sửa đổi tại Luật số 98/2025/QH15. Các thông tư của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn và khám sức khỏe cũng có nhiều thay đổi. Các quy định mới góp phần siết chặt hơn quy trình tuyển quân, bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp thực tiễn. Việc này đòi hỏi các cấp, các ngành phải chủ động tiếp cận, nghiên cứu các nội dung sửa đổi để triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Về thẩm quyền quyết định, thẩm quyền tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ và gọi công dân đi khám sức khỏe cũng có sự thay đổi. Thẩm quyền này được giao cho chủ tịch UBND cấp tỉnh. Thẩm quyền gọi nhập ngũ được chuyển từ chỉ huy trưởng ban CHQS cấp huyện sang chủ tịch UBND cấp xã. Về trách nhiệm giao công dân nhập ngũ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thay vì UBND cấp huyện trước đây; việc giao nhận quân sẽ được tổ chức tại các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực hoặc cụm xã trong thành phố… Do vậy, trách nhiệm của cấp xã trong mùa tuyển quân năm 2026 rất quan trọng trong việc bảo đảm về số lượng, chất lượng công tác tuyển quân.

Trước những thay đổi này, để bảo đảm chất lượng công tác tuyển quân, Bộ CHQS thành phố đã mở nhiều lớp tập huấn, cử cán bộ về cấp xã hướng dẫn điạ phương; chỉ đạo các địa phương trong việc áp dụng tuyển chọn những công dân có đủ điều kiện về văn hóa và sức khỏe, nhất là khung thời gian tổ chức tuyển chọn.

Làm tốt từ khâu rà soát

Ông Nguyễn Anh, Chủ tịch UBND xã Long Quảng cho biết: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã nhanh chóng thành lập, kiện toàn Hội đồng NVQS xã, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác tuyển quân, xác định làm tốt ngay từ khâu rà soát, phúc tra nguồn tuyển. Đồng thời, ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2026, trong đó quy định rõ trách nhiệm của đảng ủy viên phụ trách các thôn trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

“Ban CHQS xã phối hợp lực lượng công an, các thôn rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; thành lập tổ công tác xuống từng thôn, xóm, đến từng gia đình có công dân trong độ tuổi để đối chiếu, kiểm chứng. Chúng tôi xác định trách nhiệm càng cao thì càng phải chủ động, làm tốt hơn công tác tuyển quân nhằm bảo đảm chặt chẽ các khâu, các bước theo hướng công khai, minh bạch, chính xác”, ông Nguyễn Anh cho biết.

Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, xã Nam Đông xác định làm tốt công tác sơ tuyển từ đầu để chọn lọc quân số đạt chất lượng. Theo Chủ tịch UBND xã Nam Đông Nguyễn Văn Hóa, việc rà soát, nắm nguồn tuyển quân cũng cần thực hiện theo địa bàn xã mới sau sáp nhập. Xã đẩy mạnh tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; những nội dung cơ bản trong Luật NVQS và các chế tài xử phạt nếu trốn tránh NVQS; kết hợp gặp gỡ, vận động thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và tự giác tham gia khám tuyển theo quy định.

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố thông tin: Hội đồng NVQS thành phố tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật NVQS và các chính sách hậu phương quân đội. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân, toàn hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, không để sót, lọt thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; thực hiện đúng quy trình tuyển quân “tròn khâu”, “tuyển người nào, chắc người đó”.

Ở các xã, phường, cơ quan quân sự cần phân công những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trách nhiệm, nắm thật chắc nội dung quy định của văn bản pháp luật thay đổi, những khó khăn do tác động của chính quyền địa phương 2 cấp; từ đó theo dõi, hướng dẫn các xã, phường tham mưu, giúp triển khai các khâu, các bước tuyển quân linh hoạt, phù hợp và hiệu quả. Qua đó, giúp thanh niên cùng gia đình hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.