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Công ty TNHH MTV Long Tường đồng ý tiếp nhận hơn 5.500m3 chất thải rắn xây dựng

HNN.VN - Ngày 9/7, Công ty TNHH MTV Long Tường - đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy sản xuất vật liệu từ phế thải xây dựng (Cụm công nghiệp Tứ Hạ, thành phố Huế) cho biết, đã đồng ý tiếp nhận hơn 5.500m3 chất thải rắn xây dựng phát sinh từ dự án Hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An nhằm xử lý, tái chế, bảo đảm công tác môi trường.

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Máy tách tuyển cát, bùn phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng tái chế tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ

Trước đó, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 1 - chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An đã có văn bản gửi Công ty TNHH MTV Long Tường đề nghị xem xét tiếp nhận chất thải rắn xây dựng phát sinh từ dự án này.

Hiện, Ban QLDA đang triển khai các thủ tục liên quan để thẩm định và phê duyệt hồ sơ môi trường của dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An theo quy định. Tính toán sơ bộ cho thấy, trong quá trình thi công dự án này dự kiến sẽ phát sinh khoảng 5.537m3 chất thải rắn xây dựng cần được thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 Gạch tái chế thành phẩm của Công ty TNHH MTV Long Tường

Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ môi trường và các thủ tục liên quan của dự án, Ban QLDA đề nghị Công ty TNHH MTV Long Tường xem xét khả năng tiếp nhận khoảng 5.537m3 chất thải rắn xây dựng phát sinh từ dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An tại nhà máy của công ty thuộc Cụm công nghiệp Tứ Hạ để phục vụ công tác xử lý, tái chế theo quy định.

Được biết, dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An (phường Thuận An, thành phố Huế) có tổng vốn đầu tư hơn 117 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 14,48 ha, trong đó khu vực xây dựng chính khoảng 1,42 ha, gồm các hạng mục chính như quảng trường và công viên.

Trong đó, quảng trường có diện tích hơn 5.000m², được lát đá granite kết hợp mảng xanh, tích hợp hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước và tuyến kè bảo vệ dài khoảng 190m. Đây sẽ là không gian mở hướng ra biển, phục vụ tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội của địa phương.

Hai khu công viên với tổng diện tích hơn 3.400m² được bố trí các tiện ích như bãi đỗ xe, nhà dịch vụ, sân vườn nội bộ, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và nghỉ ngơi cho người dân, du khách.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
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