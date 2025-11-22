  • Huế ngày nay Online
Hơn 1.170 thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân

HNN.VN - Từ ngày 2 đến 13/12, Trung tâm Y tế Phú Lộc phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các xã Vinh Lộc, Lộc An, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô và Hưng Lộc tổ chức khám tuyển sức khỏe NVQS và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026. Đợt khám lần này, các xã đã phát lệnh gọi khám cho 948 thanh niên.

 Khám, kiểm tra sức khoẻ nghĩa vụ quân sự đối với các thanh niên trong độ tuổi

Các công dân tham gia khám tuyển được kiểm tra đầy đủ các nội dung theo quy định gồm: khám thể lực; khám lâm sàng (mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, nội khoa, thần kinh, ngoại khoa, da liễu); cùng các xét nghiệm cận lâm sàng như siêu âm, điện tim, X-quang, xét nghiệm máu và nước tiểu…

Trước đó, Trung tâm Y tế Phú Lộc (cơ sở Nam Đông) phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc và Hội đồng NVQS các xã Nam Đông, Khe Tre, Long Quảng tổ chức khám tuyển cho 228 thanh niên.

Như vậy, trong đợt này, Trung tâm Y tế Phú Lộc đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khám tuyển sức khỏe thực hiện NVQS và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026 cho 1.176 thanh niên của 8 xã.

Để đảm bảo công tác khám tuyển diễn ra đúng kế hoạch và đạt chỉ tiêu, Hội đồng NVQS 8 xã đã triển khai nghiêm túc các quy định của Luật NVQS; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ…

PHÚC HIẾU
