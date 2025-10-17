Nét đẹp trước mùa tuyển quân

Viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ là nét đẹp truyền thống của thanh niên xứ Huế

Cứ vào những ngày cuối tháng 10, trước khi diễn ra khám sức khỏe NVQS, hội đồng NVQS các xã, phường trên địa bàn thành phố lại nhận được những lá đơn xin nhập ngũ của thanh niên. Các thanh niên mong ước bản thân trúng tuyển để trở thành “Bộ đội Cụ Hồ”, được học tập, rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ, góp một phần công sức nhỏ bé cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúng tôi có mặt tại Ban CHQS phường Hóa Châu đúng dịp hàng chục thanh niên địa phương đến đăng ký tham gia khám sơ tuyển NVQS. Trong số đó có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Thanh niên Trần Hữu Thiên Tường (SN 2003, ở tại tổ dân phố Kim Đôi) là con thứ 4 trong gia đình có 4 anh em. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Tường được nhận vào làm nhân viên Văn phòng Trường Cao đẳng FPT, thu nhập khoảng hơn 8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi có giấy gọi của địa phương, Tường xung phong viết đơn tình nguyện tham gia NVQS.

“Bản thân được xem, được nghe các bậc cha anh kể về hình ảnh cao đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ”, của Quân đội nhân dân Việt Nam nên rất ấn tượng và khâm phục. Do đó, tôi mong muốn tham gia NVQS năm 2026 để được cống hiến một phần tuổi trẻ cho quân đội, muốn được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn, trở thành người có ích cho xã hội...”, Tường viết trong đơn.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hóa Châu Lê Văn Hùng thông tin: Nhờ chủ động huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS đến mọi người dân, nhất là số thanh niên đủ tuổi lên đường nhập ngũ, nên thanh niên địa phương tích cực, hăng hái đăng ký tham gia NVQS. Hội đồng NVQS phường đã nhận được 15 lá đơn của thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm 2026.

Thanh niên Lê Văn Nhật Long (SN 2006, ở tổ 5, phường Thanh Thủy) cho biết: Bản thân viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được học tập, phục vụ trong quân đội. Nếu được nhập ngũ năm nay, em hứa sẽ chấp hành tốt kỷ luật của quân đội, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần nhỏ bé của mình để bảo vệ Tổ quốc.

Ông Lê Viết Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thanh Thủy cho hay: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, Ban CHQS phường đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường, Hội đồng NVQS phường triển khai nhiệm vụ tuyển quân chặt chẽ, chu đáo. Trong đó, quan tâm phối hợp rà soát kỹ số công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, huy động các ban, ngành, tổ dân phố, dòng họ cùng vào cuộc.

“Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn phường chấp hành tốt lệnh gọi khám sơ tuyển sức khỏe NVQS, nhất là số công dân đang đi làm ăn xa đều hứa sẽ về tham gia khám sơ tuyển đúng ngày. Hiện, Ban CHQS phường cũng đã tiếp nhận trên 10 lá đơn của thanh niên địa phương xin tình nguyện tham gia nhập ngũ năm 2026”, ông Lê Viết Dũng cho biết.

Viết đơn tình nguyện xin tham gia thực hiện NVQS là một truyền thống, trở thành nét đẹp của thanh niên thành phố Huế. Nhiều năm qua, đã có hàng ngàn thanh niên thành phố Huế gác việc học, việc làm, việc riêng, hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, mang theo hoài bão lớn, làm tròn nghĩa vụ của người thanh niên thời đại mới đối với quê hương, Tổ quốc.