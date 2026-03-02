Thanh niên Cố đô Huế hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung lắp lửa truyền thống trong ngày hội tòng quân. Ảnh: THÁI BÌNH

Trang trọng, xúc động tại các điểm giao nhận quân

Tại điểm giao nhận quân số 2 - Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Hương Trà), buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phan Quý Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Hơn 530 thanh niên đại diện cho các phường, xã: Kim Long, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, Phú Xuân, Thuận Hóa, Hương An, An Cựu, Bình Điền đã lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nhấn mạnh, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, giàu truyền thống văn hiến, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, các thế hệ thanh niên thành phố Huế luôn nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống đó đã được hun đúc qua các cuộc kháng chiến, qua những năm tháng xây dựng và bảo vệ đất nước, được lớp lớp cha anh gìn giữ và trao truyền lại cho thế hệ hôm nay.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tặng hoa cho thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: THÁI BÌNH

Đồng chí Phan Quý Phương mong muốn khi về đơn vị mới, các tân binh nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và Công an; tích cực học tập, huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Mỗi bước trưởng thành của các chiến sĩ trẻ nơi thao trường, mỗi thành tích đạt được trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu sẽ là niềm tự hào của gia đình và quê hương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng mong các gia đình có con em nhập ngũ tiếp tục quan tâm, động viên, tạo điều kiện để các tân binh yên tâm rèn luyện, công tác; đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo thực hiện chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh HỮU PHÚC

Tại điểm giao nhận quân số 5 - Nhà Văn hóa Trung tâm xã Phú Lộc (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Phú Lộc), đến dự có đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Đặng Ngọc Trân, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo địa phương.

Điểm giao quân số 5 gồm các địa phương: Hương Thủy, Vinh Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc, Chân Mây – Lăng Cô, Khe Tre, Nam Đông và Long Quảng. Năm nay, khu vực này hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Trong số thanh niên nhập ngũ có 1 đảng viên và 28 thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu, Vân Kiều; 100% tân binh đạt sức khỏe loại I, II, III.

Thanh niên Alăng Cao Nguyên (thôn 6, xã Long Quảng) chia sẻ: “Em rất vui và tự hào khi được thực hiện nghĩa vụ quân sự. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân là niềm vinh dự lớn lao của mỗi công dân, đồng thời là môi trường để rèn luyện, học tập, cống hiến và trưởng thành. Đồng chí mong muốn các tân binh nhanh chóng thích nghi với môi trường quân ngũ, nỗ lực học tập, huấn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị giao, nhận quân. Ảnh: HẢI TRIỀU

Tại điểm giao nhận quân số 3 - Nhà Văn hóa trung tâm phường Phú Bài, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 tổ chức lễ giao quân trong không khí trang nghiêm, phấn khởi. Đến dự có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phan Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cùng đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các sở, ban, ngành.

Tại điểm giao quân này, gần 350 thanh niên của các địa phương Phú Bài, Hương Thủy, Thanh Thủy, Phú Vang, Phú Hồ, Phú Vinh, Mỹ Thượng lên đường nhập ngũ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đề nghị các tân binh phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa đến các tân binh. Ảnh: ANH PHONG

Tại điểm giao nhận quân số 1 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Hương Trà, buổi lễ diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp giữa tiết trời se lạnh. Đến dự và động viên các tân binh có các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế; Hoàng Khánh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đợt giao quân năm nay, các tân binh tại điểm giao quân số 1 đến từ 11 xã, phường gồm: Phong Thái, Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Hóa Châu, Kim Trà, Thuận An, Hương Trà, Quảng Điền và Đan Điền. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài mong muốn các tân binh nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tặng hoa cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tại điểm giao nhận quân số 4 – các xã vùng A Lưới, buổi lễ có sự tham dự của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố; cùng các đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiêm Bí thư Thành Đoàn; Hoàng Đăng Khoa, TUV, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phát biểu động viên các tân binh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khẳng định, thanh niên thành phố Huế nói chung và các xã vùng A Lưới nói riêng luôn phát huy truyền thống yêu nước, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc; đồng thời mong muốn các chiến sĩ trẻ nỗ lực rèn luyện bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Hoàng Đăng Khoa tặng hoa tiễn thanh niên A Lưới lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Năm 2026, các xã A Lưới có hơn 100 đoàn viên, thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Nhờ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là công tác thâm nhập, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng thanh niên và gia đình, các tân binh đều yên tâm, phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ. 100% chiến sĩ mới bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân

Năm 2026, thành phố Huế tổ chức giao quân cho các đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Sư đoàn 324, Lữ đoàn 16, Lữ đoàn 414, Lữ đoàn 80 thuộc Quân khu 4; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng và Công an thành phố.

Đây cũng là năm đầu tiên thành phố thực hiện tuyển quân, giao quân theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là số lượng lớn thanh niên đi làm ăn xa, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng luật.

Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn các năm. Ảnh: THÁI BÌNH

Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được nâng lên rõ rệt: thanh niên trong độ tuổi từ 18-21 chiếm 68,6%; sức khỏe loại I, II đạt 75,9%; có 199 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và 14 thanh niên là đảng viên.

Sau hơn 1 giờ tổ chức, thành phố Huế đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm nhanh gọn, an toàn. Trong khí thế hân hoan của ngày hội tòng quân, những thanh niên Cố đô mang theo niềm tin và kỳ vọng của gia đình, quê hương lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, tiếp bước truyền thống anh hùng của mảnh đất Huế, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.