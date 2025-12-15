  • Huế ngày nay Online
Hướng tới số hóa dữ liệu thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ

HNN.VN - Ngày 23/12, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) thành phố Huế tổ chức hội nghị hiệp đồng công tác tuyển quân, huấn luyện, diễn tập lực lượng dự bị động viên (DBĐV) năm 2026.

Các cơ quan, đơn vị ký kết hiệp đồng công tác tuyển quân và huấn luyện, diễn tập lực lượng DBĐV năm 2026 

Năm 2025, Hội đồng NVQS thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân và huấn luyện, diễn tập DBĐV, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận, biểu dương, đánh giá là đơn vị dẫn đầu của Quân khu.

2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân, huấn luyện lực lượng DBĐV trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, Hội đồng NVQS thành phố đề nghị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Luật NVQS năm 2025 và các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn liên quan đến thực hiện công tác tuyển quân, huấn luyện DBĐV.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò tham mưu của Hội đồng NVQS trong công tác tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên đối với lực lượng DBĐV. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu; tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ NVQS, ưu tiên tuyển chọn những thanh niên có trình độ học vấn cao, đạo đức tốt, sức khỏe bảo đảm, lai lịch chính trị rõ ràng. Phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị nhận quân trong công tác thâm nhập hồ sơ, chốt quân số nhập ngũ. Đồng thời, thường xuyên quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách hậu phương quân đội; chú trọng đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp và bố trí việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân, huấn luyện DBĐV.

THÁI BÌNH
