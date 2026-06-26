Tổng kết và trao giải cuộc thi thiết kế website, ứng dụng số theo tiêu chuẩn WCAG 2.2

Trao chứng nhận đoạt giải cho các đội thi

Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và năng lực thực hành của sinh viên trong việc áp dụng tiêu chuẩn WCAG 2.2 vào thiết kế, phát triển các sản phẩm số thân thiện với người khuyết tật; đồng thời góp phần lan tỏa tư duy thiết kế bao trùm và thúc đẩy lồng ghép nội dung tiếp cận số trong đào tạo công nghệ thông tin.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 19 sản phẩm dự thi của 43 sinh viên, gồm 8 bài dự thi cá nhân và 11 bài dự thi theo nhóm.

Các sản phẩm có chủ đề đa dạng, tập trung vào những nhu cầu thiết thực như giáo dục, tìm kiếm việc làm, nông nghiệp số, y tế, tiếp cận thông tin, hỗ trợ thị giác và khai thác tài liệu bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều sản phẩm được đầu tư bài bản, có tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao, đồng thời tích hợp các công nghệ như AI, giọng nói, đọc màn hình và các giải pháp trợ năng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận cho người khuyết tật.

Ban Giám khảo đã lựa chọn và trao giải cho 13 cá nhân, nhóm có sản phẩm xuất sắc. Các thí sinh đạt giải được nhận giấy chứng nhận và phần thưởng tiền mặt.