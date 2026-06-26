  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 07/07/2026 14:43

Tổng kết và trao giải cuộc thi thiết kế website, ứng dụng số theo tiêu chuẩn WCAG 2.2

HNN.VN - Ngày 7/7, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã trao giải cuộc thi thiết kế website, ứng dụng số đáp ứng tiêu chuẩn tiếp cận số WCAG 2.2 dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

Hơn 160 thí sinh tranh tài tại Hội thi Tin học trẻ TP. HuếPhát động Hội thi trực tuyến "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Hue-S năm 2026"Hơn 2.500 thí sinh tham dự vòng sơ loại Cuộc thi Hue-ICT Challenge năm 2026

Trao chứng nhận đoạt giải cho các đội thi 

Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và năng lực thực hành của sinh viên trong việc áp dụng tiêu chuẩn WCAG 2.2 vào thiết kế, phát triển các sản phẩm số thân thiện với người khuyết tật; đồng thời góp phần lan tỏa tư duy thiết kế bao trùm và thúc đẩy lồng ghép nội dung tiếp cận số trong đào tạo công nghệ thông tin.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 19 sản phẩm dự thi của 43 sinh viên, gồm 8 bài dự thi cá nhân và 11 bài dự thi theo nhóm.

Các sản phẩm có chủ đề đa dạng, tập trung vào những nhu cầu thiết thực như giáo dục, tìm kiếm việc làm, nông nghiệp số, y tế, tiếp cận thông tin, hỗ trợ thị giác và khai thác tài liệu bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều sản phẩm được đầu tư bài bản, có tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao, đồng thời tích hợp các công nghệ như AI, giọng nói, đọc màn hình và các giải pháp trợ năng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận cho người khuyết tật.

Ban Giám khảo đã lựa chọn và trao giải cho 13 cá nhân, nhóm có sản phẩm xuất sắc. Các thí sinh đạt giải được nhận giấy chứng nhận và phần thưởng tiền mặt.

Tin, ảnh: Hoàng Thế
 Từ khóa:
Tổng kếtvà trao giảicuộc thithiết kếwebsiteứng dụng sốtheo tiêu chuẩnWCAG 2.2
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kể chuyện báo chí bằng ngôn ngữ thiết kế

Chiếc màn hình máy tính vẫn sáng giữa đêm. Những khung ảnh liên tục được kéo thả, căn chỉnh. Dòng tít vừa đặt vào lại được thay thế bằng một phương án khác. Sau nhiều lần thử nghiệm, tôi vẫn chưa thực sự hài lòng. Đằng sau mỗi sản phẩm E-magazine xuất hiện trên Báo điện tử Huế ngày nay là những giờ tìm kiếm ý tưởng, những lần chỉnh sửa đến khuya và khát vọng kể một câu chuyện báo chí bằng ngôn ngữ thiết kế.

Kể chuyện báo chí bằng ngôn ngữ thiết kế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top