Gần 500 thanh niên Hóa Châu tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự lần 2

Lãnh đạo phường Hóa Châu thăm, động viên thanh niên khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự lần 2. Ảnh: Phường Hóa Châu cung cấp

Đợt 2 được tổ chức tại Trạm Y tế phường Hóa Châu, dự kiến kéo dài trong hai ngày 10 và 11/11, tập trung khám cho gần 500 thanh niên còn lại thuộc các tổ dân phố .

Trong đợt 1, địa phương đã triệu tập 1.025 thanh niên, có 268 người tham gia khám sơ tuyển, trong đó 230 trường hợp đạt yêu cầu sức khỏe, 38 trường hợp không đạt.

Đây là hoạt động nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu và nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ theo kế hoạch của thành phố.

Buổi khám diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, với sự phối hợp của các lực lượng quân sự, công an, y tế và cán bộ phường. Công tác khám tuyển được diễn ra nghiêm túc, trật tự, thể hiện tinh thần trách nhiệm của địa phương trong việc thực hiện Luật NVQS, góp phần lựa chọn những công dân có đủ sức khỏe, phẩm chất chính trị và đạo đức sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mùa tuyển quân năm 2026.