Chặt chẽ ngay từ khâu sơ khám, tuyển người nào chắc người đó

Công tác giao nhận quân năm 2025

Đến nay, việc nắm nguồn và ra quyết định gọi thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ tham gia sơ khám tuyển năm 2026 đã được các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Để việc sơ khám tuyển diễn ra chặt chẽ, công khai, minh bạch, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) các địa phương đã rà soát danh sách thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là kiểm soát chặt chẽ những thanh niên nằm trong diện được miễn và tạm hoãn nhập ngũ.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ cơ sở, số lượng lớn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa ảnh hưởng đến việc rà soát, nắm nguồn; đây là năm đầu tiên thực hiện tuyển quân theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên vẫn còn lúng túng trong thực hiện quy trình tuyển chọn là khó khăn cần tháo gỡ.

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố, Phó chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố nhấn mạnh: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Để công tác tuyển quân năm nay đủ số lượng và đạt chất lượng tốt, yêu cầu các cơ quan Bộ CHQS thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ các khu vực phải phối hợp chặt chẽ với Hội đồng NVQS các phường, xã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ ngay từ khâu sơ khám và tuyển người nào phải chắc người đó.

“Các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương rà soát chặt chẽ những công dân miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, bảo đảm công khai, minh bạch; kiên quyết có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp cố ý trốn tránh, trì hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật để đảm bảo sự công bằng”, Đại tá Lê Huy Nghĩa nhấn mạnh.