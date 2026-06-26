Đảng ủy Quân sự thành phố Huế xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QĐ

Tham dự hội nghị có các đồng chí UVTW Đảng: Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố; Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Về phía Quân khu 4, có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tập trung tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Nổi bật, đơn vị đã tham mưu ban hành Đề án “Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030”.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang thành phố luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện tốt. Đảng ủy Quân sự thành phố cũng triển khai hiệu quả chiến dịch Quang Trung; Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm hỗ trợ, xây dựng trường liên cấp trên địa bàn xã A Lưới 4; “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Công tác xây dựng Đảng bộ được triển khai đồng bộ, toàn diện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Quân sự thành phố Huế đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự thành phố cần tiếp tục tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; trọng tâm là hoàn thành tốt 7 nhóm mục tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

UVTV Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tham dự hội nghị. Ảnh: QĐ

Cụ thể, đơn vị cần tăng cường duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm và dự báo chính xác tình hình để kịp thời tham mưu xử lý tốt các tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, nhất là trên địa bàn hai tuyến biên giới. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chiến dịch 60 ngày đêm hỗ trợ xây dựng trường liên cấp tại xã A Lưới 4. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS cấp xã, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Tư lệnh Quân khu 4 cũng đề nghị thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và biên phòng toàn dân vững mạnh; chuẩn bị chu đáo và tham gia tốt diễn tập tác chiến phòng thủ; chỉ đạo diễn tập trong khu vực phòng thủ đối với 10 xã, phường đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Song song đó, cần chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra.