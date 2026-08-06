Cương quyết xử lý các trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng Dự án mở rộng đường Bà Triệu

Nhiều đoạn trên đường Bà Triệu đã được lát đá vỉa hè, bó vỉa.

Hiện, UBND phường Vỹ Dạ đang phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách; đồng thời, trực tiếp làm việc với các hộ dân còn vướng mắc nhằm tạo sự đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Thống kê từ UBND phường Vỹ Dạ, Dự án mở rộng đường Bà Triệu ảnh hưởng đến 93 hộ dân trên địa bàn phường. Đến nay, các hộ đã cơ bản đồng thuận, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn 3 hộ chưa thực hiện bàn giao mặt bằng.

Trước tình hình đó, Đoàn công tác của UBND phường Vỹ Dạ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với từng hộ dân. Tại các buổi làm việc, đoàn công tác tập trung giải thích các quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, GPMB; vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, nhận tiền và bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng và lợi ích chung của cộng đồng.

Đối với những trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, các hộ dân cam kết bàn giao mặt bằng từ ngày 15/8. Các trường hợp chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng, UBND phường Vỹ Dạ sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó tự giác chấp hành.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, UBND phường Vỹ Dạ sẽ khẩn trương củng cố, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tham mưu ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. UBND phường Vỹ Dạ sẽ xây dựng phương án, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thời gian tổ chức cưỡng chế, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Dù còn những khó khăn nhất định, nhưng đến nay, sau thời gian nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư và đơn vị thi công, tuyến đường Bà Triệu mở rộng đang từng bước hình thành diện mạo mới. Nhiều đoạn đã được lát đá vỉa hè, bó vỉa. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường Bà Triệu trước ngày 30/12/2026.

Dự án mở rộng đường Bà Triệu dài khoảng 923m, từ nút giao Lê Quý Đôn - Dương Văn An đến nút giao Hùng Vương - Nguyễn Huệ. Theo thiết kế, mặt đường rộng 14m thảm bê tông nhựa, vỉa hè mỗi bên rộng 6m lát đá granit. Tổng mức đầu tư dự án hơn 541 tỷ đồng; trong đó, chi phí bồi thường, GPMB hơn 466 tỷ đồng. Có 185 hộ dân bị ảnh hưởng, gồm 92 hộ thuộc phường Thuận Hóa và 93 hộ thuộc phường Vỹ Dạ.