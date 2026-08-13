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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến tiếp Đoàn các Trường Chính trị - Hành chính 4 tỉnh của Lào

HNN.VN - Chiều 12/8, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu các Trường Chính trị - Hành chính 4 tỉnh: Salavan, Sê Kông, Champasak và Savannakhet (Lào) đến thăm, chào xã giao lãnh đạo thành phố.

Tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ giữa Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và các tỉnh Nam Trung LàoĐoàn đại biểu thành phố Huế viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone PhomvihaneĐại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào viếng đồng chí Saysomphone PhomvihaneChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane

Đồng chí Phạm Đức Tiến bày tỏ vui mừng được đón các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các Trường Chính trị - Hành chính 4 tỉnh Nam - Trung Lào đến thăm và trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Huế.

Đồng chí Phạm Đức Tiến bày tỏ vui mừng được đón các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các Trường Chính trị - Hành chính 4 tỉnh Nam - Trung Lào đến thăm và trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Huế. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào trước sự ra đi của đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, từ trần ngày 8/8/2026.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Huế tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. GRDP 7 tháng đầu năm 2026 của thành phố tăng 8,33%; du lịch 7 tháng đầu năm tiếp tục là điểm sáng với khoảng 5,1 triệu lượt khách.

Thành phố cũng chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Về hợp tác giáo dục - đào tạo, Huế đã tiếp nhận, đào tạo gần 2.000 lưu học sinh Lào (hiện có hơn 300 em đang học tập trên địa bàn). Riêng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 309 cán bộ của nước bạn Lào.

Đồng chí Phạm Đức Tiến mong muốn Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và các Trường Chính trị - Hành chính 4 tỉnh bạn tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác; tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phạm Đức Tiến chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các Trường Chính trị - Hành chính 4 tỉnh Nam - Trung Lào đến thăm và trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Huế. 

Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Chay-phết Phăn-thạ-vông, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Sê Kông, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí của lãnh đạo thành phố Huế. Đồng chí cho biết, qua buổi làm việc chuyên môn với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, đoàn đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm thiết thực về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đồng chí mong muốn thành phố Huế tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Chúc đoàn có chuyến công tác thành công và nhiều ý nghĩa, đồng chí Phạm Đức Tiến tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Huế và các tỉnh của Lào sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

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 Từ khóa:
Trường Chính trị - Hành chínhlàophạm đức tiếnthành ủy
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