Trung tá Thái Công Sử tham gia hướng dẫn cách lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố

Tinh thần ấy của đồng chí Thái Công Sử càng được thể hiện rõ nét kể từ khi thành phố triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS)”.

Chúng tôi gặp Trung tá Thái Công Sử tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố khi anh đang cùng các tổ công tác của phường An Cựu và Đội 192 lấy mẫu HCLS phục vụ giám định ADN. Dưới cái nắng khắc nghiệt của dải đất miền Trung, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, anh cẩn trọng hướng dẫn các tổ thực hiện quy trình lấy mẫu, gói buộc, số hóa và lưu giữ sinh phẩm đúng quy định. Sự cẩn trọng, tỉ mỉ của anh đã truyền thêm động lực và tinh thần trách nhiệm cho các thành viên trong tổ công tác giữa những ngày hè nóng bức.

Trung tá Sử chia sẻ, anh rất vinh dự khi được Ban Chỉ đạo 515 và Bộ CHQS thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia tổ giúp việc. Từ ngày triển khai chiến dịch, anh đã chủ động tham gia lớp tập huấn của Bộ Quốc phòng tại Hà Nội và học tập thực tế quy trình tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An).

Kiến thức tiếp thu được giúp anh tự tin sát cánh cùng đồng đội qua từng phần mộ. Thời gian qua, anh đã cùng tổ công tác lấy mẫu thành công 8 HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào do Đội 192 quy tập, hồi hương; lấy mẫu 1 HCLS vừa tìm thấy tại huyện A Lưới. Đồng thời, anh trực tiếp phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các nghĩa trang liệt sĩ: Phong Mỹ, Thủy Thanh và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Những chuyến đi thực địa dày đặc, những đêm thức muộn để hoàn thiện hồ sơ thông tin lưu trữ của các anh dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của người chiến sĩ quân y.

Anh Sử bộc bạch: “Công tác lấy mẫu HCLS chưa xác định được thông tin nhằm trả lại tên cho các anh là nhiệm vụ thiêng liêng, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập thành công sẽ góp phần thắp lên hy vọng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Dù khó khăn đến mấy, tôi cũng không nề hà”.

Khi chiến dịch mới bắt đầu, Trung tá Sử và tổ công tác được giao nhiệm vụ tập huấn quy trình lấy mẫu, số hóa thông tin cho lực lượng các địa phương. Mặc dù thời gian gấp rút, thời tiết khắc nghiệt, nhưng sự hướng dẫn tận tình, tác phong chuyên nghiệp của anh tại các buổi thực địa đã được cán bộ cơ sở ghi nhận, đánh giá cao.

Theo anh Sử, quy trình lấy mẫu trực tiếp tại phần mộ phải tuân thủ nghiêm ngặt 7 bước. Trong đó, bước 1 (khai quật, tìm mẫu) và bước 7 (thay mới hoàn toàn dụng cụ, sát khuẩn để tránh nhiễm chéo giữa các hài cốt) là quan trọng nhất, quyết định trực tiếp đến độ chính xác của kết quả giám định sau này.

Công tác lấy mẫu tại các nghĩa trang đang được triển khai đồng loạt trên diện rộng. Dù khối lượng công việc lớn, mộ phần phân tán, thời tiết lại không thuận lợi, nhưng Trung tá CN Thái Công Sử vẫn quyết tâm: “Khó khăn mấy tôi cũng sẽ khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xoa dịu nỗi đau và thực hiện tâm nguyện tìm kiếm người thân của các gia đình liệt sĩ sau bao năm mòn mỏi chờ mong”.