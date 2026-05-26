Lãnh đạo thành phố khảo sát thực tế khu vực nghi mộ liệt sĩ tập thể

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Lượt - người cung cấp thông tin cùng một số nhân chứng đã tường thuật lại những gì họ chứng kiến cách đây 58 năm. Đối chiếu với các nguồn tư liệu và thông tin thu thập từ nhiều nhân chứng khác, các nhân chứng cho rằng vị trí hố chôn tập thể nằm dưới lòng đường Tôn Thất Thiệp giao với đường Thái Phiên, sát Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế.

Người dân bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm triển khai các biện pháp khoa học để khảo sát, xác minh và tiến hành khai quật nếu đủ căn cứ.

Quan điểm của thành phố là sẽ nghiên cứu và lên kế hoạch trong thời gian sớm nhất

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc cung cấp thông tin liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Sau khi kiểm tra thực địa tại khu vực được phản ánh, đồng chí đề nghị Bộ CHQS thành phố khẩn trương nghiên cứu, tham mưu các phương án để Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố tiếp tục xác minh, đánh giá và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, quan điểm của thành phố là sẽ bám sát các nguồn thông tin, tổ chức kiểm chứng một cách khách quan, khoa học và xây dựng kế hoạch khai quật trong thời gian sớm nhất khi có đủ cơ sở xác định. Đồng thời, hoan nghênh và kêu gọi các tổ chức, cá nhân nếu có thêm thông tin liên quan đến các địa điểm chôn cất liệt sĩ chưa được tìm thấy, tiếp tục cung cấp cho chính quyền và cơ quan chức năng, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, người thân và đồng đội.