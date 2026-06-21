Lần đầu tiên diễn tập tác chiến xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương mới

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ thành phố năm 2026 phát biểu tại hội nghị

Năm 2026, thành phố có 10 xã, phường tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ. Trong đó, phường Phú Bài được chọn tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm cho các địa phương khác.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức diễn tập đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực tập phương án; thông qua báo cáo ý định diễn tập, kế hoạch thực binh, xây dựng kịch bản, cũng như triển khai nhiệm vụ chuẩn bị và luyện tập vận hành cơ chế. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, thống nhất các nội dung liên quan đến văn kiện tác chiến, kịch bản thực binh, bố trí thiết chế thao trường, hầm hào và công tác bảo đảm cơ sở vật chất.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm, yêu cầu các thành viên Ban tổ chức rà soát các nội dung tham mưu hệ thống kịch bản, cần tập trung phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban tổ chức thực hiện sát với thực tế từng địa bàn; bảo đảm các nội dung kịch bản cơ chế và thực binh đúng ý định, đạt kết quả tốt và an toàn tuyệt đối.

Mục tiêu đề ra của đợt diễn tập năm nay là an toàn tuyệt đối trong thực binh

Ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức bộ máy mới, đây là lần đầu tiên các địa phương tổ chức diễn tập chiến đấu xã, phường. Do nhiều cá nhân lần đầu tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và lực lượng thực hành, sẽ có nhiều nội dung, phương pháp tổ chức mới cần nghiên cứu, nắm vững.

Đặc biệt, đội ngũ lãnh đạo các địa phương tham gia diễn tập phải nắm chắc nội dung, quy trình và yêu cầu của cuộc diễn tập, căn cứ nhiệm vụ phân công từ đó chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.