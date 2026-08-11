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ClockThứ Tư, 12/08/2026 21:59

Đào tạo phẫu thuật robot cơ bản

HNN.VN - Chiều 12/8, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo phẫu thuật robot cơ bản, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngoại khoa chất lượng cao và hội nhập xu hướng y học hiện đại.

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Thực hành trên hệ thống robot

Diễn ra từ ngày 5 - 12/8, khóa đào tạo do GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế chủ trì, với sự tham dự của Ban Giám đốc, lãnh đạo các trung tâm, khoa ngoại cùng đông đảo bác sĩ trong và ngoài đơn vị. Chương trình quy tụ đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tạo môi trường học thuật chuyên sâu, cập nhật.

Không chỉ giới hạn trong phạm vi nội bộ, khóa học còn thu hút 22 học viên đến từ nhiều bệnh viện trên cả nước như Nghệ An, Đà Nẵng và Gia Lai.

Trong khuôn khổ đào tạo, học viên được tiếp cận hệ thống robot Kangduo SR2000 - một trong những công nghệ tiên tiến tích hợp nội soi 3D. Hệ thống này cho phép nâng cao độ chính xác trong thao tác, tăng tính linh hoạt khi phẫu thuật ở không gian hẹp, đồng thời giúp giảm xâm lấn, hạn chế mất máu và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh. Công nghệ robot hiện có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều chuyên ngành như tiết niệu, ngoại tiêu hóa, sản phụ khoa, lồng ngực, tim mạch hay nhi khoa.

Điểm nổi bật của khóa học là phương pháp đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành chuyên sâu. Học viên trải qua 3 ngày thực hành Dry Lab trên hệ thống robot và 3 ngày Wet Lab với mô hình phẫu thuật trên động vật. Nội dung đào tạo tập trung vào kỹ năng điều khiển tay máy, làm chủ hệ thống robot cũng như cập nhật các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến trong nhiều lĩnh vực. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định, tạo nền tảng để triển khai kỹ thuật tại đơn vị công tác.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
bệnh việnrobotđào tạo
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