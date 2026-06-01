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ClockThứ Hai, 08/06/2026 14:34

Tăng tốc “Chiến dịch 500 ngày đêm”, giải mã ADN cho hơn 7.000 phần mộ liệt sĩ

HNN.VN - Ngày 8/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức hội nghị triển khai đợt tiếp theo về công tác lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ (HCLS) chưa xác định được thông tin để giám định ADN tại các nghĩa trang trên địa bàn.

Lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Phong Điền Trang trọng, xúc động lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ, chuyên gia hy sinh tại LàoLấy mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang Giồng Riềng (An Giang), mở cơ hội xác định danh tính liệt sĩĐón nhận hài cốt Liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào Ký kết hợp tác quy tập hài cốt liệt sĩKý kết phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

 Lẫy mẫu phực vụ công tác xác định ADN hài cốt liệt sĩ tạo nghĩa trang liệt sĩ xã Phong Điền. Ảnh: LÊ SÁU  

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Huế còn 39 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 20 xã, phường với hơn 7.000 phần mộ chưa xác định được thông tin cần được lấy mẫu để giám định ADN. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và tính khẩn trương cao.

Nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ chính trị - xã hội mang ý nghĩa nhân văn cao cả, là món nợ ân tình với những người đã ngã xuống, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải đặt quyết tâm cao nhất, huy động tối đa nguồn lực và “chạy đua với thời gian” để sớm trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng sự mong mỏi suốt nhiều thập kỷ qua của các gia đình thân nhân.

Để thực hiện thắng lợi “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết cho các giai đoạn tiếp theo, bảo đảm tính khoa học và phân kỳ cụ thể. Đồng thời, các đơn vị cần hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện tốt nhất và làm việc cụ thể với các xã, phường để triển khai thực hiện việc lấy mẫu. Quá trình lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt để giám định ADN phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Đại tá Lê Hồng Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ thiêng liêng từ trái tim, do đó các cơ quan phối hợp tham mưu cần triển khai kế hoạch thật nhịp nhàng, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chiến dịch, góp phần đền ơn đáp nghĩa và làm ấm lòng những người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

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 Từ khóa:
liệt sĩgiải mãADN
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