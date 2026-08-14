VietinBank Nam Huế đạt quy mô hoạt động hơn 10.000 tỷ đồng

Các đại biểu nhấn nút kích hoạt biểu trưng kỷ niệm 20 năm thành lập VietinBank Nam Huế.

Thành lập năm 2006, sau 20 năm xây dựng và phát triển, VietinBank Nam Huế đã vươn lên trở thành một trong 5 ngân hàng thương mại quốc doanh chủ lực trên địa bàn. Đến tháng 7/2026, tổng quy mô hoạt động của chi nhánh đạt hơn 10.000 tỷ đồng. Mạng lưới gồm một hội sở và 5 phòng giao dịch, phục vụ gần 80.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Bên cạnh nhiệm vụ cung ứng nguồn vốn tín dụng cho các dự án trọng điểm, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, chi nhánh cũng đi đầu trong chuyển đổi số, tích hợp các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, VietinBank Nam Huế ghi dấu ấn tích cực trong công tác an sinh xã hội với tổng nguồn lực đóng góp trong 5 năm gần đây hơn 9 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Anh Xuân, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đánh giá cao những nỗ lực và kết quả VietinBank Nam Huế đạt được trong thời gian qua. Chi nhánh đã chấp hành nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo, điều hành của Ngân hàng Nhà nước và VietinBank; chủ động triển khai chính sách tiền tệ, tín dụng, nhất là các gói tín dụng ưu đãi lãi suất, chương trình cho vay hỗ trợ phục hồi sau thiên tai, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nhà ở xã hội. Quy mô, chất lượng hoạt động tăng trưởng bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của TP. Huế.

Đồng chí Phạm Đức Tiến tặng hoa chúc mừng tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập VietinBank Nam Huế.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đề nghị VietinBank Nam Huế tiếp tục bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; ưu tiên nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng mới của TP. Huế như du lịch, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế di sản.

Cùng với mở rộng tín dụng, chi nhánh cần bảo đảm an toàn hoạt động, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, gắn tăng trưởng với an toàn và bền vững. Đồng thời, tiếp tục lấy khách hàng làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính - ngân hàng thuận tiện hơn.