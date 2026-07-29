Từ ban hành nghị quyết đến năng lực tổ chức thực thi

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khe Tre.

Người dân được phục vụ nhanh hơn

Thực tiễn ở nhiều địa phương của TP. Huế cho thấy, năng lực tổ chức thực hiện đang trở thành thước đo hiệu quả lãnh đạo, điều hành.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khe Tre, chỉ mất chưa đầy 10 phút để hoàn tất hồ sơ, anh Võ Thế Hùng bất ngờ khi nhiều thông tin cá nhân đã được hệ thống tự động cập nhật. Không còn phải khai đi khai lại những dữ liệu đã có, anh chỉ đối chiếu, ký xác nhận rồi nhận giấy hẹn. “Tôi thấy làm thủ tục bây giờ thuận lợi hơn trước rất nhiều. Dữ liệu đã được liên thông nên không phải khai lại nhiều lần, cán bộ hướng dẫn cũng nhanh, rõ ràng”, anh Hùng chia sẻ.

Từ trải nghiệm của người dân có thể thấy cách Khe Tre cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xác định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ về công nghệ mà là giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/ĐU về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, triển khai các tổ công nghệ số cộng đồng và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Sau 6 tháng triển khai, 100% văn bản hành chính được ký số, 2.478 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,75%. Những con số ấy phản ánh năng lực tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết được ban hành. Theo đồng chí Lê Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy xã Khe Tre, mục tiêu không phải là cần có thêm bao nhiêu phần mềm được ứng dụng mà là làm cách nào để người dân được phục vụ nhanh hơn, bộ máy hoạt động hiệu quả hơn.

Nếu Khe Tre chọn chuyển đổi số làm khâu đột phá thì Hương An lại bắt đầu từ phát triển kinh tế. Nghị quyết Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm, tập trung khai thác những cây trồng chủ lực, như cây sen, hành lá; hay các làng nghề truyền thống, như nghề nón Đốc Sơ, làng bánh Đức Bưu để hình thành các chuỗi giá trị.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Đặng Hữu Hải, mục tiêu không chỉ là giữ nghề truyền thống mà quan trọng hơn là giúp người dân sống được bằng nghề thông qua liên kết sản xuất, mở rộng thị trường và phát triển du lịch trải nghiệm. Mỗi chủ trương đều phải xuất phát từ lợi thế sẵn có của địa phương để tạo sinh kế bền vững cho người dân. Khi chính quyền giữ vai trò kiến tạo, người dân và doanh nghiệp cùng tham gia, nghị quyết mới thực sự tạo ra động lực phát triển.

Đồng hành với địa phương, ông Võ Xuân Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phù Dao cho rằng, nếu chính quyền giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm và người dân tham gia xây dựng vùng nguyên liệu, các sản phẩm ở Hương An có thể trở thành những sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Rút ngắn khoảng cách từ chủ trương đến hành động

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển bộ máy từ tư duy quản lý sang tư duy tổ chức thực hiện, nhiều cách làm mới như giao ban trực tuyến, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử hay cơ chế phản ứng nhanh đã góp phần rút ngắn khoảng cách từ chủ trương đến hành động.

Tại phường Thuận Hóa, việc triển khai phòng họp không giấy, Sổ tay Đảng viên điện tử, xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường số, số hóa hồ sơ và ứng dụng các nền tảng điều hành thông minh đã giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính kết nối giữa các bộ phận. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông suốt, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn và mức độ hài lòng của người dân luôn duy trì ở mức trên 99%.

Các mô hình nâng cao hiệu quả quản lý góp phần cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, cho thấy tư duy điều hành đang chuyển từ hoàn thành quy trình sang tạo ra kết quả.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cũng thẳng thắn nhìn nhận, ở một số nơi, việc cụ thể hóa chủ trương thành hành động còn chậm; vai trò người đứng đầu chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ cán bộ, công chức ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, chuyển đổi số còn thiếu kinh nghiệm; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống chưa thật sự đồng bộ.

Thực tế cho thấy, khoảng cách giữa một nghị quyết đúng và một kết quả tốt không nằm ở chất lượng văn bản mà ở năng lực tổ chức thực hiện. Nơi nào người đứng đầu quyết liệt, sâu sát, dám chịu trách nhiệm và biết huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nơi đó chủ trương sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành động lực phát triển. Ngược lại, nếu chỉ dừng ở việc ban hành kế hoạch mà thiếu kiểm tra, đôn đốc, nghị quyết rất dễ rơi vào tình trạng “đúng về chủ trương nhưng chậm trong thực tiễn”.

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ sáu, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta ban hành thêm bao nhiêu nghị quyết, chương trình hay kế hoạch, mà là tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương đã thống nhất. Thành công sẽ không được đánh giá bằng số lượng văn bản được ban hành mà bằng những chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và sự hài lòng của Nhân dân.

Khi người dân cảm nhận được sự thuận tiện hơn trong từng thủ tục, doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội phát triển và địa phương tạo ra tăng trưởng thực chất, đó cũng là lúc năng lực tổ chức thực hiện trở thành thước đo hiệu quả lãnh đạo.