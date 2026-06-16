Ứng dụng công nghệ hiện đại, xác minh mộ liệt sĩ tập thể tại Kinh thành Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh chủ trì buổi làm việc

Trước đó, cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin quý báu từ nhân chứng Lê Văn Lượt (sinh năm 1956, trú tại đường Trần Văn Kỷ, phường Phú Xuân). Theo lời kể của ông Lượt, vào ngày 25 tháng Giêng năm 1968, ông cùng cha đẻ đi qua khu vực cửa Chánh Tây của Kinh thành Huế thì phát hiện một hố bom lớn. Thời điểm đó, dưới hố bom có khoảng 15 thi hài bộ đội giải phóng hy sinh, được lực lượng công binh phía bên kia chiến tuyến gom về và dùng xe ủi san lấp, chôn cất ở độ sâu gần 3m.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, lãnh đạo thành phố trực tiếp làm việc với nhân chứng và chỉ đạo các đơn vị chuyên trách vào cuộc. Trong 8 ngày khẩn trương triển khai khảo sát mở rộng, Đội 192 (Bộ CHQS thành phố) đã nỗ lực tìm kiếm, tiếp cận các nhân chứng và người cao tuổi từng sinh sống tại khu vực này trong giai đoạn xảy ra sự kiện Mậu Thân 1968.

Trong số 12 người được lấy thông tin, có 7 nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy nhiều thi thể bộ đội được đưa đến chôn tại hố bom cạnh cửa Chánh Tây sau tết Mậu Thân 1968, và 4 người xác nhận đã tận mắt chứng kiến xe ủi san lấp khu vực này. Đáng chú ý, thông tin qua hai cựu cán bộ tiếp quản địa bàn sau năm 1975 tại tổ dân phố 15 Tây Lộc cũ cũng trùng khớp về dấu vết hố bom cạn và mảng tường thành bị bom đánh toác đã được trùng tu sau này. Từ năm 1975 đến nay, vị trí cụ thể này chưa từng được đơn vị nào đến tìm kiếm, cất bốc.

Không dừng lại ở lời kể nhân chứng, Đội 192 đã phối hợp với các chuyên gia thuộc tổ giúp việc của Chính phủ và nhóm nghiên cứu dự án kiểm kê thương vong trong chiến tranh thuộc Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ) để đối chiếu tài liệu. Kết quả giải mã báo cáo tác chiến của Trung đoàn 6 (Quân khu Trị Thiên) - đơn vị tấn công Thành Nội Huế năm 1968, hoàn toàn trùng khớp với các dữ liệu lịch sử, đặc biệt là sự kiện cửa Chánh Tây bị bom đánh sập vào ngày 5/2/1968. Qua đó, cơ quan chức năng khẳng định nguồn tin về ngôi mộ tập thể này có độ chính xác rất cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh gặp mặt, lắng nghe thông tin nhân chứng cung cấp

Để công tác tìm kiếm, quy tập đạt hiệu quả cao nhất và tránh làm ảnh hưởng diện rộng đến cảnh quan khu di tích Kinh thành Huế, Đội 192 đã kiến nghị Ban Chỉ đạo 515 thành phố phương án thuê công nghệ radar xuyên đất hỗ trợ khảo sát. Đây là giải pháp kỹ thuật tiên tiến, giúp quét sâu và phát hiện nhanh các dấu hiệu bất thường, các hố đào xới cũ dưới lòng đất, từ đó khoanh vùng chính xác vị trí nghi vấn trước khi tiến hành khai quật.

Phát biểu chỉ đạo kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ tri ân thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng hy sinh vì độc lập dân tộc.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan phải thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, chạy đua với thời gian. Thống nhất chủ trương sử dụng công nghệ radar xuyên đất; giao Bộ CHQS thành phố làm đầu mối liên hệ ngay với các cơ quan chuyên môn có thiết bị để xây dựng phương án kỹ thuật tối ưu, sớm triển khai khảo sát, khai quật và đưa các anh hùng liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang trang trọng.