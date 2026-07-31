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Đảng ủy UBND thành phố Huế kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030

HNN.VN - Sáng 3/8, Đảng ủy UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ và thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lắng nghe, chỉ đạo giải quyết kiến nghị, khiếu nại của công dânHĐND thành phố Huế bầu bổ sung 5 Ủy viên UBND thành phốThành ủy thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng Bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan thuộc Quốc hội

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Văn Tuấn được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thông báo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các đồng chí: Lê Thị Châu, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp; Lê Minh Nhân, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Lê Văn Cường, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chỉ định đồng chí Trần Quốc Thắng, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy UBND thành phố đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo kết quả bầu cử, đồng chí Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lê Thọ
 Từ khóa:
đảng ủyUBND thành phốkiện toànnhân sự
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