Mời đón đọc Huế ngày nay số 498, phát hành ngày 13/8

Thông tin nổi bật trang nhất

Nổi bật trang 2 là bài viết “Hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển khu kinh tế, công nghiệp” của tác giả Lê Thọ, thông tin về buổi làm việc của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh với Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố về thu hút đầu tư.

Bài báo cho biết, hiện thành phố đã thành lập 12 cụm với tổng diện tích hơn 405 ha. Năm cụm đang hoạt động đã thu hút 131 dự án, tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 73%, giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động. Thành phố tiếp tục kêu gọi đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp theo quy hoạch nhằm tạo thêm quỹ đất sản xuất và thu hút dự án mới. Chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Chân Mây - Lăng Cô cần được xây dựng thành cực tăng trưởng công nghiệp, logistics, dịch vụ và du lịch của TP. Huế và khu vực miền Trung”.

Cùng trang 2 là thông tin về kết quả hợp tác đào tạo giữa Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và các tỉnh Nam Trung Lào. Từ chương trình hợp tác, từ năm 2023 đến nay, nhà trường đã và đang triển khai 6 lớp đào tạo cho 309 học viên, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ cho nước bạn Lào và tăng cường đoàn kết, hữu nghị.

Trang 5 với các bài viết về giáo dục, văn hóa

Trên trang 3, tiếp nối tuyến bài về hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, bài viết “Đặt nền móng, dựng tương lai” cho thấy những chuyển biến tích cực từ thực tiễn trên nguyên tắc 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm). Bài viết dẫn lời Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung: “Khi trách nhiệm được xác lập minh bạch, người làm tốt được ghi nhận, người yếu kém hoặc né tránh bị thay thế kịp thời, bộ máy mới có thể tạo ra sức mạnh nội sinh cho phát triển”.

Lĩnh vực kinh tế, bài “Mở lối cho cơ sở nhà, đất dôi dư” đề cập bài toán khai thác nguồn tài sản công còn bỏ trống sau các đợt sắp xếp. Thành phố hiện còn hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý; trong khi doanh nghiệp lại có nhu cầu về mặt bằng sản xuất, kinh doanh.

Trang Bạn đọc - Pháp luật, bài “Vỹ Dạ gỡ vướng mặt bằng” cho thấy cách địa phương quyết liệt xác định rõ thẩm quyền và kiên trì đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Đến cuối tháng 7/2026, trong 19 dự án cần giải phóng mặt bằng trên địa bàn, 6 dự án đã hoàn thành, 13 dự án đang tiếp tục triển khai.

Trên trang 4 là thông tin về thành công của chuỗi thử nghiệm hệ thống cánh tay robot phẫu thuật tự động trên mô hình động vật. Chương trình được phối hợp giữa Trường Đại học Nông Lâm và Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng trong ứng dụng công nghệ cao vào y học hiện đại.

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