Để nghị quyết luôn “nóng” trong thực tiễn

Trao giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đảng viên mới.

Chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể

Trước yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực, gắn việc học tập nghị quyết với nhiệm vụ chính trị và công việc hằng ngày của cán bộ, đảng viên, xã Phú Lộc đã có cách làm mới, đó là gắn tuyên truyền nghị quyết với Cuộc thi cải cách hành chính năm 2026.

Từ hoạt động này, địa phương đã biến quá trình xây dựng sản phẩm dự thi thành đợt sinh hoạt chính trị thiết thực. Để xây dựng video dự thi, cán bộ, công chức phải nghiên cứu các chủ trương của Đảng về cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ; đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Anh Trần Ngọc Hiếu, cán bộ Trung tâm Sự nghiệp công xã Phú Lộc cho biết, việc thực hiện video dự thi buộc mỗi thành viên phải nghiên cứu kỹ các nghị quyết, đối chiếu với thực tiễn địa phương để bảo đảm nội dung chính xác.

Theo bà Cái Thị Cẩm Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, giá trị lớn nhất của cuộc thi không chỉ là kết quả đạt được mà còn góp phần lan tỏa tinh thần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc gắn học tập nghị quyết với giải quyết những công việc thực tế giúp mỗi cán bộ hiểu rõ hơn yêu cầu cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng những hành động thiết thực trong thực thi công vụ.

Tại các phường Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh và Phong Phú, công tác tuyên truyền được đổi mới thông qua mô hình phối hợp hoạt động của Trung tâm Chính trị sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Bốn đảng ủy thống nhất xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức chung, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên cùng học tập, trao đổi kinh nghiệm và liên hệ nghị quyết với thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhờ đó, việc quán triệt nghị quyết không còn dừng ở quá trình truyền đạt một chiều mà trở thành diễn đàn trao đổi, thống nhất nhận thức và cách tổ chức thực hiện.

Từ những mô hình ở cơ sở có thể thấy, điểm cốt lõi của đổi mới công tác tuyên truyền không phải là tổ chức thêm nhiều hội nghị, mà là tạo thêm nhiều môi trường để cán bộ, đảng viên chủ động học tập, nghiên cứu và vận dụng nghị quyết vào thực tiễn. Đây cũng là hướng đi Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tiếp tục nhân rộng thông qua việc kết hợp giữa hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, báo chí, nền tảng số và các hình thức truyền thông mới, đưa nghị quyết đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Giữ nghị quyết luôn “nóng”

Trong bối cảnh thông tin bùng nổ, nếu nghị quyết chỉ được truyền đạt qua một vài hội nghị quán triệt thì rất dễ “nguội”. Cán bộ có thể đã học nhưng chưa chắc nhớ; đã nhớ nhưng chưa chắc vận dụng vào thực tiễn. Vì vậy, công tác tuyên truyền không còn dừng ở việc phổ biến văn bản mà phải tạo môi trường để mỗi cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu, chuyển hóa tinh thần nghị quyết thành hành động.

UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng nhấn mạnh, nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết phải được xem là nhiệm vụ xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, không chỉ diễn ra sau mỗi kỳ đại hội hay khi nghị quyết vừa được ban hành. Hội nghị học tập hay lớp bồi dưỡng chỉ là bước khởi đầu; điều quan trọng là tinh thần nghị quyết phải được cụ thể hóa trong sinh hoạt chi bộ, trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và từng nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống là quá trình bền bỉ, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đổi mới không ngừng trong công tác tuyên truyền. Khi việc học tập được gắn với thực tiễn và được chuyển hóa thành hành động, nghị quyết sẽ luôn giữ được sức sống, trở thành động lực phát triển của thành phố.