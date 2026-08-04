Từ nghị quyết đến hành động

Lãnh đạo xã Vinh Lộc phối hợp với doanh nghiệp khảo sát các địa điểm để đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn.

Sức sống của nghị quyết

Một nghị quyết dù đúng và trúng đến đâu cũng chỉ là điểm khởi đầu. Khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn không được quyết định bởi số lượng văn bản hay các cuộc họp triển khai, mà bởi năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ. Thực tiễn tại TP. Huế cho thấy, ở đâu nghị quyết được cụ thể hóa thành chương trình hành động, phân công rõ trách nhiệm và thường xuyên bám sát cơ sở, thì ở đó chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Đảng ủy xã Khe Tre tập trung cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và Thành ủy phù hợp điều kiện miền núi, kiện toàn bộ máy, hoàn thiện quy chế phối hợp và tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Các nhiệm vụ từ phục hồi sản xuất sau thiên tai, đầu tư công trình phòng, chống sạt lở đến chăm lo an sinh xã hội đều được triển khai quyết liệt.

Ông Hồ Sĩ Tiến, thôn Phú Nam, xã Khe Tre cho biết, sau trận lũ năm 2025, khu vực phía sau nhà ông bị sạt lở nghiêm trọng, gia đình luôn thấp thỏm mỗi khi mùa mưa đến. Tuyến kè được đầu tư xây dựng đã giúp người dân yên tâm hơn trước mùa mưa lũ năm nay. “Có bờ kè, chúng tôi không còn nỗi lo như trước, có thể tập trung làm ăn, ổn định cuộc sống”, ông Tiến chia sẻ.

Theo bà Lê Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy xã Khe Tre, điều quan trọng nhất không phải ban hành nhiều văn bản mà là đưa từng nhiệm vụ vào thực tiễn. Mỗi nhiệm vụ đều được giao rõ người thực hiện, theo dõi tiến độ và xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh để nghị quyết tạo chuyển biến thực chất.

Điểm chung ấy cũng được thể hiện tại xã Vinh Lộc. Nghị quyết sau đại hội được lượng hóa thành các chỉ tiêu, chương trình trọng điểm và giao trách nhiệm đến từng tập thể, cá nhân. Theo ông Nguyễn Trung Dương, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Lộc, khi mục tiêu được cụ thể hóa thành từng đầu việc gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, việc tổ chức thực hiện sẽ chủ động, hiệu quả hơn.

Sức bật phát triển

Đưa nghị quyết vào cuộc sống không chỉ là yêu cầu đối với từng địa phương mà còn là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác lãnh đạo của Thành ủy Huế. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII không chỉ xác định mục tiêu phát triển mà còn đặt trọng tâm vào năng lực tổ chức thực hiện. Nếu nghị quyết xác lập phương hướng thì chương trình hành động chính là cơ chế biến mục tiêu thành kết quả; mỗi nhiệm vụ được phân công rõ trách nhiệm, xác định tiến độ, tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá bằng sản phẩm đầu ra. Đó là bước chuyển từ ban hành chủ trương sang kiến tạo hành động, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Tinh thần ấy đang tạo nên sự chuyển động đồng bộ trên phạm vi toàn thành phố. Từ miền núi đến các địa bàn động lực, các địa phương đều triển khai nghị quyết theo cùng một phương thức: Cụ thể hóa mục tiêu, lượng hóa trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra tiến độ. Nhờ đó, chủ trương của Đảng nhanh chóng được hiện thực hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tại Hương Trà, cùng với khai thác hiệu quả các cụm công nghiệp hiện có, địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch, cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng và chủ động chuẩn bị quỹ đất để thu hút đầu tư. Theo ông Nguyễn Duy Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà, công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới. Muốn tạo đột phá, mọi nhiệm vụ phải được giao đúng người, đúng việc, có thời hạn hoàn thành và đánh giá bằng kết quả thực hiện, qua đó đồng hành hiệu quả hơn với doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Không chỉ ở Hương Trà, Kim Trà và Bình Điền cũng đang phát huy lợi thế để mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy sản xuất, thương mại - dịch vụ và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Điều đáng ghi nhận không chỉ là kết quả ở từng địa phương mà là sự hình thành phương thức lãnh đạo thống nhất trong toàn Đảng bộ thành phố.

Từ cấp thành phố đến cơ sở, nghị quyết được triển khai theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; cấp ủy lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, mặt trận và các đoàn thể phát huy vai trò giám sát, tạo nên sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị.