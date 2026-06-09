Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Đồi A Don

Các đại biểu dâng hương lên anh hùng liệt sĩ. Ảnh: LÊ SÁU

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu Ban Chỉ đạo thành phố, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Nhân dân và các em học sinh đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm. Phút mặc niệm thiêng liêng tiễn biệt người con ưu tú của Tổ quốc vang lên giữa đại ngàn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Trước anh linh liệt sĩ, đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sau các nghi thức trang trọng, hài cốt liệt sĩ đã được các đại biểu và đồng đội tiễn đưa, an táng trong lòng đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã A Lưới 2.

Được biết, hài cốt liệt sĩ này được Đội 192 phối hợp cùng các nhân chứng lịch sử tìm thấy tại khu vực Đồi A Don (thôn Pi Ây 2, xã A Lưới 2). Đây là kết quả ý nghĩa nằm trong kế hoạch đẩy mạnh thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ. Ngay sau khi cất bốc, các cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để thực hiện giám định ADN, quyết tâm sớm xác định danh tính, trả lại tên cho anh hùng liệt sĩ.