Phát triển đô thị thông minh gắn với bảo tồn phát huy giá trị di sản

HNN.VN - Chiều 22/12, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND TP. Huế về việc triển khai phát triển đô thị thông minh trên địa bàn thành phố.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi làm việc  

Tiếp và làm việc với đoàn có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, UBND TP. Huế đã báo cáo tình hình xây dựng và rà soát Đề án phát triển đô thị thông minh, trong đó làm rõ định hướng tổng thể, các trụ cột phát triển và sự phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch đô thị cũng như các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Theo báo cáo, Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của Huế duy trì Top 5 toàn quốc, với các thứ hạng nổi bật: Hạng 2 (2021), Hạng 4 (2022), Hạng 3 (2023) và Hạng 2 (2024). Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (HueIOC) đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang tích cực triển khai giai đoạn 2; đến nay đã đón hơn 145 đoàn trong và ngoài nước đến tham quan, học tập mô hình.

Ứng dụng Hue-S (Super App) hiện có hơn 1,3 triệu tài khoản đăng ký, trong đó hơn 900.000 tài khoản là người dân thành phố Huế, với 900.000 tài khoản đã được xác thực qua VNeID. Hue-S ghi nhận trung bình 25 triệu lượt truy cập/năm, phát triển hơn 50 chức năng, với 100% dịch vụ đô thị thông minh được tích hợp và đưa vào cuộc sống.

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình khẳng định, thành phố xác định phát triển đô thị thông minh là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, gắn với định hướng xây dựng đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, thông minh và bền vững.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2026, thành phố sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, ưu tiên các lĩnh vực thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số, dữ liệu dùng chung, các nền tảng đô thị thông minh, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Lãnh đạo UBND TP. Huế cũng nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, nhất là Bộ Xây dựng, trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị thông minh trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm và cách làm bài bản của thành phố Huế trong triển khai đô thị thông minh, đặc biệt là cách tiếp cận gắn phát triển đô thị thông minh với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, kết hợp đầu tư hạ tầng kỹ thuật với xây dựng và liên thông dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, năm 2026, thành phố Huế cần tiếp tục bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thiện Đề án phát triển đô thị thông minh theo hướng đồng bộ, khả thi, gắn với quy hoạch đô thị, xây dựng và định hướng phát triển đô thị bền vững, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của Huế.

