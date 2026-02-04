Mở rộng hỗ trợ người học trước mùa tuyển sinh 2026

Đại học Huế trao học bổng cho sinh viên

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế khẳng định, tất cả thí sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đều không bị “bỏ lại phía sau”. Các em không chỉ nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà hảo tâm mà còn nhận được chính sách hỗ trợ của Nhà nước, học bổng, hỗ trợ ở ký túc xá, miễn giảm học phí nên yên tâm học tập.

Một điểm đáng chú ý là Chính phủ ban hành Nghị định 238/2025/NĐ-CP (ngày 3/9/2025), quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; văn bản này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các quy định trước đó về cơ chế thu - quản lý học phí và chính sách miễn, giảm, hỗ trợ.

Từ năm 2026, sinh viên được miễn 100% học phí nếu thuộc một trong các nhóm: Sinh viên ngành đào tạo đặc thù, Nhà nước đặt hàng, phổ biến nhất là một số ngành y - dược, sư phạm tại trường công lập; sinh viên là người có công với cách mạng, hoặc con của người có công; sinh viên khuyết tật; sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; sinh viên thuộc hộ nghèo cũng được miễn hoàn toàn, không phải đóng học phí. Các đối tượng được giảm 50% - 70% học phí gồm: Sinh viên thuộc hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, học ở vùng khó khăn, gia đình gặp khó khăn đột xuất...

Ký túc xá Đại học Huế hiện đáp ứng hơn 2.500 chỗ ở, tạo thêm lựa chọn cho sinh viên ở xa, với chi phí mềm hơn là thuê trọ bên ngoài. Việc xét ở ký túc xá do các trường thành viên triển khai theo tiêu chí cụ thể, song xu hướng chung thời gian gần đây là tăng ưu tiên cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện tốt.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông tin, trường xét duyệt 150 suất ở ký túc xá miễn phí 1 năm dành cho tân sinh viên nhập học năm học 2025 - 2026. Đối tượng được ưu tiên gồm con liệt sĩ, con gia đình thương binh, bệnh binh được ưu đãi theo pháp luật, sinh viên hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, sinh viên khuyết tật, vùng khó khăn, khu vực III thuộc vùng dân tộc, miền núi, ven biển/hải đảo. Một số trường hợp thủ khoa, điểm cao và có nguyện vọng ở ký túc xá cũng được ưu tiên xét ở ký túc xá miễn phí.

Bên cạnh đó, nhiều trường thành viên đang triển khai việc xét nội trú sớm ngay từ đầu khóa, kết hợp trong quy trình tiếp nhận tân sinh viên; đồng thời hướng đến ưu tiên “đúng đối tượng” (nhóm khó khăn) thay vì chỉ xét theo thứ tự đăng ký như trước.

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Huế thông tin, Đại học Huế hiện đang triển khai nhiều chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học bổng và các nguồn khác nhằm tạo điều kiện cho sinh viên giảm bớt gánh nặng tài chính và yên tâm học tập. Đầu năm học mới, Đại học Huế thường phối hợp với các trường, khoa tiến hành rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của sinh viên học xa nhà để có chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí và bố trí ở ký túc xá. Nhiều sinh viên vừa được nhận học bổng, vừa được miễn, giảm học phí và được ở ký túc xá... giúp sinh viên yên tâm học tập, đạt thành tích tốt.