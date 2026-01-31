  • Huế ngày nay Online
Cần nhiều doanh nghiệp lớn trong khu vực kinh tế tư nhân

HNN - Huế đang đứng trước yêu cầu tăng trưởng nhanh, trong đó khu vực kinh tế tư nhân được xác định là trụ cột quan trọng. Trụ cột này không chỉ cần nhiều doanh nghiệp (DN) hơn mà cần thêm những DN lớn, đủ sức dẫn dắt, lan tỏa cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

 Nhiều doanh nghiệp ở Huế đã đầu tư đổi mới công nghệ phát triển theo tiêu chí xanh, tuần hoàn, giảm phát thải

Trụ cột tăng trưởng quan trọng

Qua gần 4 thập niên đổi mới, kinh tế tư nhân tại Huế đã từng bước khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế địa phương. Từ chỗ chủ yếu là các hộ kinh doanh cá thể, DN nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ truyền thống, khu vực kinh tế tư nhân đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới như du lịch chất lượng cao, dịch vụ logistics, công nghiệp chế biến, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh.

Quán triệt các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và gần đây là Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Huế đã ban hành nhiều chương trình, đề án quan trọng nhằm khuyến khích phát triển DN, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả rõ nét. Đến nay, toàn thành phố có khoảng 6.700 DN đang hoạt động. Riêng từ năm 2024 - 2025, số DN thành lập mới lần đầu vượt mốc 1.000 DN/năm, với tổng vốn đăng ký hơn 12.800 tỷ đồng. Khu vực tư nhân đóng góp trên 55% GRDP, giải quyết việc làm cho hơn 80% tổng lao động xã hội, trở thành khu vực năng động và giàu tiềm năng nhất của nền kinh tế địa phương.

Song nhìn tổng thể, kinh tế tư nhân ở Huế chưa có nhiều DN lớn đủ sức dẫn dắt. Phần lớn DN có quy mô nhỏ và vừa, năng lực tài chính hạn chế, công nghệ lõi còn yếu, khả năng liên kết vùng và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu chưa cao.

Trong bối cảnh Huế đang định vị là trung tâm lớn về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ và giáo dục đào tạo của khu vực và cả nước, yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng số lượng DN mà quan trọng hơn là phải hình thành được những DN lớn trong khu vực kinh tế tư nhân.

Tạo cú hích mới

Gần đây, Huế đã xuất hiện những DN tư nhân có quy mô lớn, đóng vai trò “hạt nhân” cho một số ngành kinh tế mũi nhọn. Tiêu biểu như Kim Long Motor Huế - DN đang được xem là “sếu đầu đàn” trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo tại địa phương.

 Doanh nghiệp ở Huế đang cần sự dẫn dắt để phát triển hội nhập

Tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, dự án khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô của Kim Long Motor Huế có tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh lên tới hơn 21.000 tỷ đồng. DN hiện đã làm chủ dây chuyền sản xuất, lắp ráp xe khách, xe chuyên dụng, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô khu vực. Đến giữa năm 2025, Kim Long Motor Huế đã sản xuất hơn 2.100 xe, tạo việc làm cho trên 3.100 lao động và đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào ngân sách địa phương. Kế hoạch mở rộng sản xuất trong các năm tiếp theo không chỉ gia tăng sản lượng, mà còn kéo theo sự hình thành của các DN công nghiệp phụ trợ.

Không dừng lại ở lắp ráp, Kim Long Motor Huế còn chủ động hợp tác với các đối tác quốc tế lớn, trong đó có các tập đoàn công nghiệp và công nghệ hàng đầu khu vực để từng bước nội địa hóa sản xuất, nâng cao hàm lượng công nghệ. Bên cạnh Kim Long Motor Huế, Huế cũng đang hình thành một số DN và dự án có sức lan tỏa trong các lĩnh vực khác.

Trong công nghiệp chế biến, các nhà máy dệt may, vật tư y tế, đồ uống tại các khu công nghiệp Phong Điền, Phú Bài đã tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp đáng kể vào ngân sách và kim ngạch xuất khẩu. Trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, nhiều DN tư nhân đã mạnh dạn đầu tư các khu nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch y tế, từng bước nâng tầm thương hiệu du lịch Huế.

Những “sếu đầu đàn” bước đầu xuất hiện cho thấy, kinh tế tư nhân Huế hoàn toàn có khả năng vươn lên nấc thang phát triển cao hơn, nếu được đặt trong một môi trường thể chế thuận lợi và có định hướng chiến lược rõ ràng. Để làm được điều đó, thành phố cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thể chế và môi trường kinh doanh. Việc xây dựng mô hình chính quyền số phục vụ DN, đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư sẽ giúp giảm chi phí và rủi ro cho DN lớn khi triển khai dự án dài hạn. Thành phố cũng cần chủ động lựa chọn và tập trung nguồn lực cho một số lĩnh vực mũi nhọn có khả năng hình thành DN dẫn dắt, như: Công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; du lịch - dịch vụ chất lượng cao gắn với y tế chuyên sâu; công nghiệp chế biến gắn với nông, dược liệu; kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Việc phát triển các cụm, ngành, tăng cường liên kết giữa DN lớn với DN nhỏ và vừa sẽ giúp lan tỏa công nghệ, kinh nghiệm quản trị và thị trường...

Bài, ảnh: Minh Văn
