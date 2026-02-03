Làm mới không gian đêm Thuận Hóa

Du khách mua sắm hàng lưu niệm ở phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu

Phát huy lợi thế

Thời gian qua, quận Thuận Hóa (cũ) và phường Thuận Hóa từng bước khẳng định vai trò “đầu tàu” trong phát triển kinh tế đêm của TP. Huế. Trong đó, tuyến phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu đưa vào hoạt động từ năm 2017 đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Trên chiều dài hơn 1km, tuyến phố không chỉ tập trung các cơ sở lưu trú, ẩm thực, giải trí mà còn là không gian giao thoa văn hóa với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, âm nhạc, giao lưu cộng đồng.

“Sôi động và náo nhiệt, một không gian tràn ngập ánh sáng, sắc màu và âm thanh, tạo nên địa điểm giải trí và mua sắm ấn tượng. Mỗi lần đến Huế, chúng tôi đều chọn lưu trú ở khu “phố Tây” để được trải nghiệm bộ ba: Ẩm thực - mua sắm - giải trí bên cạnh các tour du lịch tham quan Huế”, chị Ánh My, du khách đến từ TP. Nha Trang chia sẻ.

Việc mở rộng không gian phố đi bộ, kết nối với cảnh quan hai bờ sông Hương, cầu Trường Tiền, Nguyễn Hoàng tiếp tục là điểm nhấn cho du lịch Huế, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng có cho khu vực trung tâm phường Thuận Hóa về đêm. Không gian đô thị được “đánh thức”, trở nên sôi động nhưng vẫn hài hòa với bản sắc văn hóa Cố đô khi các tuyến đường ven sông Hương, An Cựu, Như Ý được đầu tư đồng bộ và hiện đại.

Bên cạnh đó, phố đi bộ Hai Bà Trưng dù chưa đạt kỳ vọng như mong muốn ban đầu, song cũng đã hình thành thêm một không gian sinh hoạt văn hóa, mua sắm và trải nghiệm ẩm thực. Các sân khấu biểu diễn ca Huế, nhạc cụ dân tộc, âm nhạc đường phố hoạt động vào các tối cuối tuần đã từng bước đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân và du khách, tạo tiền đề cho việc đa dạng hóa sản phẩm kinh tế đêm trên địa bàn phường.

Thêm không gian mới

Trong chiến lược phát triển kinh tế đêm của Thuận Hóa, cùng với việc tiếp tục khai thác hiệu quả các tuyến phố đêm, phố đi bộ hiện có, phường đang xây dựng Đề án hình thành tuyến phố văn hóa - ẩm thực dọc sông Như Ý. Theo đó, tuyến phố này sẽ kết nối với không gian đi bộ dọc sông Hương từ chân Đập Đá đến cầu Nguyễn Hoàng, tạo thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn về cảnh quan, ẩm thực và văn hóa ban đêm. Với lợi thế mặt nước, cảnh quan thoáng đãng, khu vực ven sông Như Ý được quy hoạch trở thành không gian đa chức năng: Vừa là nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật đường phố, sân khấu nổi; vừa là khu ẩm thực, dịch vụ, quà lưu niệm; là không gian sinh hoạt cộng đồng và là điểm check-in hấp dẫn.

Theo bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, điểm nhấn trong định hướng phát triển tuyến phố văn hóa - ẩm thực ven sông Như Ý là cách tiếp cận “không gian mở - cùng tham gia, cùng sáng tạo”. “Thay vì mô hình kinh doanh khép kín, phường khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, bền vững, gắn với cảnh quan sông nước và bản sắc văn hóa Huế. Nghệ thuật không bó hẹp trên sân khấu cố định; ẩm thực không chỉ để thưởng thức mà còn là trải nghiệm văn hóa; bờ sông trở thành điểm gặp gỡ thường nhật của cộng đồng”, bà Hoa Tranh cho biết.

Sự đồng thuận của người dân và hộ kinh doanh là yếu tố quan trọng. Nhiều cơ sở dịch vụ dọc sông Như Ý bày tỏ sự phấn khởi, sẵn sàng đầu tư chỉnh trang không gian, nâng cao chất lượng phục vụ để đón đầu cơ hội khi tuyến phố hình thành. “Chúng tôi rất vui mừng khi địa phương xây dựng Đề án hình thành tuyến phố văn hóa - ẩm thực ven sông Như Ý. Sắp tới, chúng tôi sẽ chỉnh trang hạ tầng, nâng cấp mặt tiền quán để thu hút khách”, chị Mỹ Phương, chủ quán cà phê Sông Xanh, kiệt 7 Nguyễn Công Trứ chia sẻ.

Theo kế hoạch của UBND phường Thuận Hóa, dịp tết Nguyên đán 2026, địa phương sẽ tổ chức trên 10 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí trải dài trên các tuyến phố trọng điểm nhằm tạo không khí sôi động phục vụ khách. Cùng với đó là công tác chỉnh trang đô thị, cải tạo hạ tầng, tạo diện mạo khang trang, sinh động hơn cho các không gian kinh tế đêm, đặc biệt là các tuyến phố đi bộ, không gian ven sông Hương, Như Ý.

Phường Thuận Hóa còn nghiên cứu hình thành các không gian văn hóa bổ trợ như không gian sách về Huế, công viên sách, khuyến khích xã hội hóa tu bổ công trình văn hóa, di tích lịch sử; ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo ra các sản phẩm văn hóa đặc sắc phục vụ du lịch.