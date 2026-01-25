  • Huế ngày nay Online
Huế chia sẻ kinh nghiệm vận hành mô hình “một cửa” và đô thị thông minh với Viêng Chăn

HNN.VN - Ngày 27/1, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Đoàn do đồng chí Tha Nông Xay Khút Phay Thun, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng ban Xúc tiến đầu tư và Quản lý kinh tế Thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn.

 Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn tham quan, tìm hiểu công tác vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Huế

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình vui mừng đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn; tin tưởng qua chuyến thăm này sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Lào và Việt Nam nói chung, các địa phương của Lào đối với TP. Huế nói riêng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thông tin về một số thành tựu nổi bật của TP. Huế thời gian gần đây. Đồng thời cho biết, thành phố đang tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, tập trung điều chỉnh Quy hoạch thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng thành phố Huế trở thành 4 trung tâm: Giáo dục - đào tạo, Văn hóa - du lịch, Khoa học - công nghệ và Y tế chuyên sâu.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, góp phần phát triển chung. Đồng thời, nghiên cứu hợp tác thương mại, xúc tiến đầu tư; đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, tăng cơ hội trao đổi hàng hóa giữa TP. Huế và thủ đô Viêng Chăn, qua đó củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Huế - Viêng Chăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị thủ đô Viêng Chăn tạo điều kiện cho lao động người Huế sinh sống, làm việc đúng quy định; phối hợp tuyển sinh, đào tạo lưu học sinh tại các trường đại học ở Huế. Đồng thời, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch chung; tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa - du lịch dịp Festival Huế; khuyến khích doanh nghiệp hai bên phát triển tour liên tuyến Huế - miền Trung - Viêng Chăn; nghiên cứu hợp tác đào tạo nhân lực du lịch và trao đổi kinh nghiệm.

 Lãnh đạo thành phố Huế và Đoàn cán bộ cấp cao thủ đô Viêng Chăn chụp ảnh lưu niệm 

Đáp từ, đồng chí Tha Nông Xay Khút Phay Thun cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của TP. Huế, đánh giá cao những thành tựu và định hướng phát triển của thành phố; khẳng định thủ đô Viêng Chăn mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, đặc biệt là học tập kinh nghiệm xây dựng, vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC), xây dựng đô thị thông minh và đẩy mạnh giao lưu, hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai địa phương.

Giới thiệu về mô hình TTPVHCC, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết, toàn thành phố có 1 TTPVHCC thành phố trực thuộc Văn phòng UBND thành phố và 40 TTPVHCC trực thuộc UBND các phường, xã. Sau 8 năm hoạt động, TTPVHCC thành phố đã khẳng định vai trò trong việc chuẩn hóa, công khai, minh bạch quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên; ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến và tích hợp Cổng Dịch vụ công quốc gia giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong bộ máy hành chính TP. Huế.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức, vận hành TTPVHCC giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và xây dựng thành phố thông minh. 

THÁI BÌNH
