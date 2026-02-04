Rực rỡ sắc xuân

Đóa hoa sen từ 50.000 chậu hoa xuân tại sân Hàm Nghi. Ảnh: Lê Đình Hoàng

Những ngày đầu tháng 2, sân Hàm Nghi (khu vực Kinh thành Huế) nhộn nhịp hơn thường lệ. Giữa không gian cổ kính, một đóa hoa sen khổng lồ bung nở đầy ấn tượng đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Đóa sen được tạo hình từ 50.000 chậu hoa xuân, được sắp đặt công phu, từng lớp cánh vươn lên tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Chị Ngô Thị Huyền, người dân phường Thuận Hóa đã cùng bạn bè đến check-in tại khu vực này: “Tôi lướt facebook thì thấy nhiều fanpage đăng hình hoa tại sân Hàm Nghi rất đẹp nên đã tranh thủ cùng bạn bè đến chụp ảnh. Sắc hoa rực rỡ khiến tôi cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần. Loài hoa sen được lựa chọn để làm đại cảnh cũng như một lời chào xuân vừa truyền thống, vừa hiện đại của Huế”.

Để hoàn thành đại cảnh hoa sen tại sân Hàm Nghi, từ đầu tháng 12/2025, toàn thể cán bộ và nhân viên của Trung tâm Công viên Cây xanh Huế đã bắt tay vào việc trồng, chăm sóc hoa để kịp tiến độ phục vụ trang trí xuân. Đến đầu tháng Chạp, các khâu sắp đặt thảm hoa nghệ thuật tại sân Hàm Nghi được triển khai theo yêu cầu từ UBND phường Phú Xuân, phục vụ cho chương trình “Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh kỳ” diễn ra từ ngày 2 - 8/2. Sau khi hoàn thành công việc sắp đặt, trang trí, Trung tâm Công viên Cây xanh tập trung chăm sóc, bảo dưỡng hoa để đảm bảo hoa giữ được độ tươi, đẹp suốt những ngày diễn ra chương trình.

Không chỉ sân Hàm Nghi, nhiều không gian công cộng khác của thành phố cũng được “đánh thức” bằng sắc hoa mùa xuân. Các công viên Lý Tự Trọng, Tứ Tượng, Thương Bạc,… lần lượt khoác lên những thảm hoa mới, tạo nên những mảng màu sinh động giữa lòng đô thị, mang lại cảm giác thư thái và không khí Tết cho người dân trong những ngày cuối năm bận rộn.

“Hội xuân năm nay diễn ra với chủ đề “Hội xuân Huế 2026 - Bản sắc và hội nhập”. Để thể hiện bản sắc, tinh thần và văn hóa xứ Huế, Trung tâm Công viên Cây xanh đã đầu tư số lượng hoa lớn hơn so với mọi năm, với 150.000 cây hoa, đa phần là các loại hoa địa phương như: Pháo đỏ, bướm vàng, hồng bi… Việc ưu tiên các giống hoa quen thuộc với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương không chỉ đảm bảo chất lượng, thời gian nở của hoa, mà còn giữ gìn bản sắc, cảnh quan của Huế”, ông Đặng Ngọc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh Huế cho biết.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thời tiết thuận lợi, đến nay, các loại hoa cơ bản đã nở, đảm bảo cho việc trang trí các không gian phục vụ Hội xuân 2026. Dự kiến đến 20 tháng Chạp, Trung tâm sẽ hoàn thành sắp đặt, trang trí các thảm hoa để phục vụ chương trình Hội xuân Huế 2026.

Bên cạnh các thảm hoa trang trí, Trung tâm Công viên Cây xanh cũng chuẩn bị lắp đặt mô hình linh vật ở các khu vực công cộng như công viên bia Quốc Học và quảng trường đài phun nước phía trước UBND thành phố. “Linh vật năm nay là ngựa, biểu tượng của sự mạnh mẽ, bền bỉ và khát vọng vươn xa. Mô hình ngựa để làm linh vật cũng rất đa dạng, phong phú, nhiều hình ảnh đẹp để thi công. Trung tâm đã chọn được những mẫu hình ưng ý và dự kiến sau 20 tháng Chạp sẽ lắp ráp mô hình ngựa tại công viên bia Quốc Học và quảng trường đài phun nước để phục vụ Nhân dân đón Tết”, ông Quý cho biết.