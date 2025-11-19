Huế hướng tới thành phố xanh

Công viên Lý Tự Trọng thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, tập luyện thể dục. Ảnh: B. Phước

Từ các thành phố xanh Châu Âu

Các thành phố được vinh danh là "Thủ đô xanh châu Âu" không phải đạt được thành tựu ấy trong một sớm một chiều. Stockholm (Thụy Điển), thành phố đầu tiên nhận danh hiệu này năm 2010, đã bắt đầu chiến lược môi trường xanh từ những năm 1950 - 1960. Họ kiên trì với mục tiêu đạt 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050, với 83% năng lượng sưởi ấm hiện tại đã là năng lượng sạch.

Copenhagen của Đan Mạch nổi bật với hệ thống giao thông xanh, nơi 77% phương tiện công cộng không gây phát thải và 750km đường dành riêng cho xe đạp. Ljubljana của Slovenia đã can đảm biến trung tâm thành phố thành khu vực không có xe hơi, chuyển đổi từ đô thị công nghiệp sang sinh thái.

Điều đáng chú ý là Lahti của Phần Lan - một thành phố trung bình tương tự quy mô Huế - đã thành công với mô hình kinh tế tuần hoàn và giám sát môi trường cộng đồng. Đây chính là minh chứng rằng không nhất thiết phải là đô thị lớn mới có thể trở thành thành phố xanh.

Huế có nhiều lợi thế tự nhiên để phát triển thành thành phố xanh. Quan trọng hơn, Huế có bản sắc văn hóa độc đáo và ý thức bảo tồn cao. Người dân Huế vốn yêu thiên nhiên, trân trọng sự hài hòa giữa con người và môi trường - nền tảng văn hóa quan trọng để xây dựng thành phố xanh bền vững.

Những giải pháp dành cho Huế

Để Huế trở thành thành phố xanh, vai trò dẫn dắt của chính quyền là then chốt. Trước hết, cần có một tầm nhìn dài hạn với lộ trình cụ thể đến năm 2030, 2040 và 2050, học tập từ Stockholm. Tầm nhìn này cần được thể chế hóa thành các chính sách và quy hoạch ràng buộc.

Về giao thông, Huế có thể phát triển hệ thống xe buýt công cộng xanh với nhiều tuyến nội thành, kết hợp với hệ thống xe buýt điện hoặc chạy năng lượng sạch. Xây dựng mạng lưới đường xe đạp an toàn, được phân làn riêng biệt, kết nối các điểm du lịch, trường học, khu dân cư. Khu vực phố cổ xung quanh Đại Nội có thể thí điểm trở thành khu vực ưu tiên đi bộ và xe đạp, hạn chế phương tiện cá nhân, điều này là học tập từ Ljubljana.

Về năng lượng, khuyến khích lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà dân, công trình công cộng với chính sách hỗ trợ rõ ràng. Phát triển chiếu sáng công cộng bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng. Ưu tiên các dự án xây dựng xanh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Quản lý chất thải cần được cách mạng hóa với hệ thống phân loại rác tại nguồn ở mọi hộ gia đình, khu vực công cộng. Xây dựng nhà máy xử lý rác hiện đại, biến rác thải thành năng lượng theo mô hình kinh tế tuần hoàn của Lahti.

Công nghệ số cần được ứng dụng mạnh mẽ để giám sát chất lượng không khí, nước, tiếng ồn theo thời gian thực, công khai dữ liệu cho người dân. Xây dựng nền tảng quản lý đô thị thông minh, học hỏi từ Tallinn với hệ thống số hóa toàn diện.

Và quan trọng là chính quyền không thể đơn độc thực hiện tất cả. Trải nghiệm của các thành phố xanh châu Âu cho thấy sự tham gia tích cực của cộng đồng là yếu tố quyết định thành công.

Với người dân, trước tiên cần thay đổi phương tiện di chuyển là bước đầu tiên. Hãy đi bộ hoặc đạp xe cho các quãng đường ngắn dưới 3km thay vì sử dụng xe máy. Sử dụng phương tiện công cộng khi có thể. Nếu phải dùng xe cá nhân, cân nhắc chuyển sang xe điện hoặc xe hybrid thân thiện môi trường. Đồng thời, tiết kiệm năng lượng tại gia đình bằng cách tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, thay bóng đèn LED, sử dụng điều hòa ở mức nhiệt độ hợp lý (26 - 28 độ C). Lắp đặt pin mặt trời nếu điều kiện cho phép.

Những hành động nhỏ này, khi được nhân rộng lên hàng trăm nghìn hộ dân, sẽ tạo ra tác động lớn. Phân loại rác tại nguồn ngay từ bây giờ, dù chưa có quy định bắt buộc. Giảm thiểu sử dụng nhựa một lần, mang túi vải khi đi chợ, sử dụng hộp đựng thực phẩm tái sử dụng.

Trong cộng đồng, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về việc tham gia hoặc thành lập các nhóm tình nguyện môi trường trong khu phố, phường, xã. Tổ chức các hoạt động như trồng cây, dọn dẹp sông Hương, bãi biển, thu gom rác thải tái chế. Chương trình Chủ nhật xanh ở Huế đến lúc nâng cấp thành một phiên bản chuyên nghiệp hơn. Lan tỏa thông điệp xanh qua mạng xã hội, trong gia đình, bạn bè. Chia sẻ kiến thức về bảo vệ môi trường, những cách thực hành bền vững. Tạo ra phong trào "challenge xanh" trên các nền tảng như Facebook, TikTok để thu hút giới trẻ.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ở Huế có thể áp dụng các biện pháp sản xuất sạch hơn, sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường. Các khách sạn, nhà hàng phục vụ du lịch nên hướng tới các tiêu chuẩn xanh, giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng năng lượng tái tạo. Phát triển các mô hình kinh tế xanh như du lịch sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, các sản phẩm thủ công bền vững. Huế có lợi thế lớn về văn hóa và sinh thái để phát triển các mô hình này.

Hành trình biến Huế thành thành phố xanh sẽ không dễ dàng và cần thời gian. Stockholm đã mất hơn nửa thế kỷ để đạt được vị trí hôm nay. Điều quan trọng nhất là sự đồng thuận và hành động nhất quán từ cả chính quyền và người dân.

Tôi tin rằng một ngày không xa, Huế sẽ được vinh danh không chỉ vì di sản văn hóa thế giới mà còn là một mô hình thành phố xanh, thông minh và bền vững của Việt Nam và châu Á.